Bahia e Fortaleza fazem clássico nordestino a partir das 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

Enquanto o Bahia é, momentaneamente, o sexto colocado, com 53 pontos, e briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza vive situação crítica e está na 19ª posição, com apenas 31 pontos.

Ficha do jogo BAH FOR Brasileirão 34ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS)

Como vem o Bahia?

Depois de dois jogos fora de casa - derrota para o Atlético-MG e empate contra o Inter -, o Bahia volta à Arena Fonte Nova após a Data Fifa para tentar manter o desempenho como melhor mandante do Brasileirão e retomar a quinta posição do Botafogo, que venceu o Sport na última terça e entrou no G-5, zona que dá classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2026.

A boa notícia para Rogério Ceni são os retornos do lateral-direito Gilberto e do zagueiro Gabriel Xavier, que se recuperaram de lesão e estão à disposição, assim como o zagueiro Ramos Mingo, que tem totais condições de jogo depois de ficar afastado de alguns treinos devido a uma pancada no ombro. Por outro lado, o atacante Sanabria segue no departamento médico, e Santiago Arias deve ser desfalque, já que serviu a Colômbia nesta Data Fifa.

Luciano Juba, por sua vez, foi convocado para a seleção brasileira, mas não chegou a entrar em campo contra Senegal e Tunísia, o que pode favorecer seu retorno ao time do Bahia já nesta quinta-feira.

Gilberto durante treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como chega o Fortaleza?

Já o Leão do Pici vive uma situação dramática no Campeonato Brasileiro e encara esta partida contra o Bahia como uma verdadeira final, que vai definir se o time continua respirando na tabela. Esse espírito já ficou evidente na última quarta, quando a equipe chegou a ver o Atlético-MG abrir 3 a 1, em jogo atrasado da competição, e buscou o empate no fim.

Com o objetivo de pontuar na Fonte Nova, o técnico Martín Palermo tem alguns problemas para escalar o Fortaleza, a começar pelo departamento médico. Quatro nomes seguem como dúvidas para a partida: João Ricardo (goleiro), Marcelo Benevenuto (zagueiro), Rodrigo (meia) e Marinho (atacante). O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que seria titular contra o Galo, sentiu o tornozelo durante o aquecimento e também ficou de fora.

Por outro lado, o treinador terá três retornos importantes: o zagueiro Brítez, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Bareiro - o trio estava suspenso pelos cartões recebidos no empate por 2 a 2 com o Grêmio.

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Fortaleza

BAHIA X FORTALEZA

34ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Fortaleza: Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Erick Pulga, Tiago e Willian José.

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo):

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Herrera, Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes.