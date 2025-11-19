Aloísio Chulapa visita CT do Bahia e ganha presente de Ceni

O treino do Bahia na última terça-feira foi marcado por uma presença ilustre no CT Evaristo de Macedo. Ex-atacante e multicampeão pelo São Paulo, Aloísio Chulapa fez uma visita ao Rogério Ceni, atual treinador do Tricolor baiano e ex-companheiro de time, com direito a passeio pelas instalações e troca de presentes.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Aloísio Chulapa ganhou duas camisas personalizadas do Bahia, uma em homenagem a Rogério Ceni e outra para seu filho pequeno, que também se chama Rogério.

Conhecido como o "Rei do Danone", Aloísio estava de passagem por Salvador para gravar um episódio do seu podcast "Boteco do Chula" com a participação do meia Jorge Wagner, também ex-atleta do São Paulo.

continua após a publicidade

Aloísio e Rogério Ceni marcaram época no Tricolor paulista e, juntos, conquistaram o Mundial de Clubes em 2005 - com direito a gol de Ceni na semifinal e assistência de Aloísio para Mineiro marcar o gol contra o Liverpool na grande decisão - e o tricampeonato brasileiro nas temporadas 2006, 2007 e 2008.

Aloísio Chulapa recebe presentes de Rogério Ceni no CT do Bahia (Foto: divulgação / EC Bahia)

➡️Bahia vence concorrência de Flamengo e Palmeiras e contrata joia do Resende

Aloísio Chulapa tem extensa carreira no futebol

Com raízes alagoanas, Chulapa começou a carreira no CRB e teve passagens por Flamengo, Guarani, Goiás, Saint-Étienne (FRA), PSG (FRA), Rubin Kazan (RUS) e Athletico-PR antes de chegar ao São Paulo, em 2005. Sua estreia foi justamente no primeiro jogo do Tricolor no Mundial de Clubes, quando a equipe aplicou 3 a 2 no Al-Ittihad com direito a gol de pênalti de Rogério Ceni e duas bolas nas redes de Amoroso.

continua após a publicidade

Em 2009, depois de marcar seu nome na história do São Paulo, Aloísio rodou por equipes como Al-Rayyan (CAT), Vasco, Ceará, Brasiliense, Brusque e CRB antes de se aposentar dos gramados em 2017, com a camisa do Nova Conquista (TO).