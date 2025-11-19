Em mais um movimento para fortalecer as categorias de base, o Bahia acertou a contratação do meia-atacante Miguel Messias, de 15 anos, um dos destaques das categorias de base do Resende, clube do interior do Rio de Janeiro. O Tricolor venceu a concorrência de Flamengo e Palmeiras, que foram atrás do jogador antes do acerto com o time baiano.

De acordo com apuração do Lance!, o Rubro-Negro carioca chegou a oficializar uma proposta, enquanto o Verdão apenas sinalizou o interesse.

Messias é uma das grandes joias da base do Resende, que tem o DNA formador e firmou uma parceria com o Villarreal, da Espanha, para o intercâmbio de atletas. O jovem meia - que também pode atuar pelas pontas -, era um dos cotados para ir à Europa, mas preferiu ficar no Brasil para fechar com o Bahia.

No Tricolor de Aço, ele pode jogar pelas categorias sub-15, sub-16 e sub-17, as mesmas em que se destacou com a camisa do Resende. Messias foi um dos grandes personagens da conquista do Carioca A2 sub-15, título inédito na galeria do clube, com direito a gol marcado na final contra o América-RJ.

Messias balançou as redes nove vezes e distribuiu seis assistências em 25 jogos na categoria Sub-15 durante esta temporada. O jogador, inclusive, chamou a atenção e subiu para o sub-17 nos últimos confrontos, para a disputa do campeonato carioca da categoria, e entrou em campo em três oportunidades.

Ainda jovem, Messias começou sua curta trajetória com a camisa do São Cristóvão. Em seguida, ele se mudou para São Paulo e atuou pelas categorias de base do Santos. Neste ano, o atacante retornou ao Rio e se transferiu para o Resende, que tem uma parceria com o Villarreal e, junto com a Pelé Academia, busca a formação de novos talentos.

Miguel Messias, novo contratado para a base do Bahia, já passou pelo Santos e entrou na mira de Palmeiras e Flamengo (Foto: redes sociais)

Bahia aposta na contratação de promessas

Messias, por sinal, não é a primeira jovem promessa contratada pelo Bahia desde a chegada do Grupo City, que já atravessou outros clubes além de Flamengo e Palmeiras para ter essas joias em mãos. Esse processo se intensificou nesta temporada a partir das chegadas de jogadores com alto potencial de evolução, como o zagueiro Luiz Gustavo (ex-Vasco), Kauê Furquim (ex-Corinthians) e Zé Guilherme (ex-Grêmio).

Miguel Messias vai se preparar para entrar em campo pelo Bahia em 2026, já que tanto o sub-15 e sub-17 estão na final do Campeonato Baiano de suas respectivas categorias, a última competição oficial da temporada.