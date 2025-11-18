Lutando contra o rebaixamento nesta Série A, a situação do Fortaleza está cada vez mais difícil. Em busca de pontos valiosos, o clube enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (20), fora de casa, valendo pela 34ª rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Conforme os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de rebaixamento do Tricolor está em 95%. Considerando que o Sport já caiu, o Fortaleza possui a maior das porcentagens de queda.

Restando cinco rodadas, os 30 pontos do clube estão longe do ideal para permanecer. Quatro vitórias e um empate podem ser o bastante na luta contra o Z4, mas o desafio é enorme - o time só venceu sete vezes em toda a competição.

continua após a publicidade

➡️ Convocado, jogador do Fortaleza é dúvida para enfrentar o Bahia

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Após visitar o Bahia, o Fortaleza terá pela frente RB Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Corinthians (casa) e Botafogo (fora). Caso não engate uma sequência positiva, é possível que o rebaixamento seja confirmado diante da torcida tricolor.

Analisando esses cinco confrontos com os mandos invertidos, o Leão obteve seis pontos: venceu o RB Bragantino, empatou com Bahia, Atlético-MG e Corinthians e foi goleado pelo Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza terá desfalque por suspensão diante do Bahia; confira

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Fortaleza voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos - cinco a mais do que os cearenses.