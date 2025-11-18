A venda de ingressos para o clássico nordestino entre Bahia e Fortaleza, marcado para as 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

As vendas começaram na última quinta-feira para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta terça. A compra online estará disponível até às 19h de terça, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Fortaleza

Com direito a promoção no Setor Sudeste, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

continua após a publicidade

Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);

Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);

Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 300;

Lounge Criança - R$ 180;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O que está em jogo?

Depois do empate com o Internacional antes da parada para a Data Fifa, o Bahia se manteve na quinta posição, com 53 pontos, mas viu Botafogo e Fluminense se aproximarem nesta briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Caso vença, o Tricolor pode abrir boa margem em busca dessa classificação, mas em caso de derrota, a situação se complica ainda mais.

Complicada mesmo está a situação do Fortaleza, 19º colocado do Brasileirão, que encara esse jogo contra o Bahia como vida ou morte na luta pela permanência.

continua após a publicidade

➡️Dupla de convocados do Bahia joga contra o Fortaleza? Veja cenário

Como chegar à Arena Fonte Nova?