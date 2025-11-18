Ingressos de Bahia x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo nesta quinta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para o clássico nordestino entre Bahia e Fortaleza, marcado para as 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.
Ancelotti elogia Juba e diz que lateral do Bahia ‘pode estar na Copa do Mundo’
Seleção Brasileira
Dupla de convocados do Bahia joga contra o Fortaleza? Veja cenário
Bahia
Finais Inema 2025 fecham temporada de torneios em águas abertas na Bahia
Mais Esportes
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
As vendas começaram na última quinta-feira para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta terça. A compra online estará disponível até às 19h de terça, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Fortaleza
Com direito a promoção no Setor Sudeste, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);
- Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);
- Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);
- Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
- Lounge Premium - R$ 300;
- Lounge Criança - R$ 180;
- Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).
O que está em jogo?
Depois do empate com o Internacional antes da parada para a Data Fifa, o Bahia se manteve na quinta posição, com 53 pontos, mas viu Botafogo e Fluminense se aproximarem nesta briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Caso vença, o Tricolor pode abrir boa margem em busca dessa classificação, mas em caso de derrota, a situação se complica ainda mais.
Complicada mesmo está a situação do Fortaleza, 19º colocado do Brasileirão, que encara esse jogo contra o Bahia como vida ou morte na luta pela permanência.
➡️Dupla de convocados do Bahia joga contra o Fortaleza? Veja cenário
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias