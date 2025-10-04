menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste domingo

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
17:30
Bahia x Flamengo (Foto: Lance!)
imagem cameraBahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (Foto: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir.

continua após a publicidade

Relacionadas

O time mandante vai em busca da vitória para colar ainda mais nos primeiros colocados. Atualmente, conta com 40 pontos. O Rubro-Negro, que vem de empate com o Cruzeiro, é o líder com 55 pontos.

Preocupação com o gramado para Bahia x Flamengo

Os dias que antecedem a partida na Arena Fonte Nova contam com holofotes no estado do gramado. Após reclamações de treinadores, incluindo Rogério Ceni e Filipe Luís, os responsáveis pelo campo afirmaram que o local passou por uma intensa manutenção.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

BAH
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Brasileirão
27ª rodada
Data e Hora
domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
Local
 Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

Como chega o Bahia

O técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno do zagueiro David Duarte, recuperado de lesão de reto femoral. O atacante Ruan Pablo e o zagueiro Ramos Mingo são dúvidas. Por outro lado, o treinador não contará com cinco jogadores por suspensão. Além disso, outros cinco atletas estão fora por ordem médica.

Desfalques do Bahia contra o Flamengo por suspensão:

  • Sanabria - atacante (expulso contra o Botafogo);
  • Santiago Arias - lateral-direito (terceiro amarelo);
  • Luciano Juba - lateral-esquerdo (terceiro amarelo);
  • Gabriel Xavier - zagueiro (terceiro amarelo);
  • Rodrigo Nestor - meia (terceiro amarelo).

Desfalques certos por lesão:

  1. João Paulo - goleiro (lesão no joelho);
  2. Kanu - zagueiro (panturrilha);
  3. Erick - volante (posterior da coxa);
  4. Caio Alexandre - volante (lesão de reto femoral);
  5. Erick Pulga - atacante (posterior da coxa).

+ Ingressos de Bahia x Flamengo: veja preços e onde comprar

Como chega o Flamengo

Assim como o Bahia, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.

continua após a publicidade

Erick Pulgar, que segue reta final de recuperação de lesão, está fora do jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre o jogo entre Bahia e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Flamengo
27ª rodada — Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Saúl (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Gerson e Everton Ribeiro se cumprimentam antes de Flamengo x Bahia pela Copa do Brasil 2024 Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Flamengo venceu o Bahia no primeiro turno por 1 a 0 (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias