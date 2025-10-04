Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Arena Fonte Nova passa por manutenção intensa para receber Bahia x Flamengo
Futebol Nacional03/10/2025
- Flamengo
Filipe Luís revela preocupação com o gramado da Fonte Nova, que receberá Bahia x Flamengo
Flamengo03/10/2025
- Bahia
Bahia pode ter 13 desfalques para enfrentar o Flamengo
Bahia03/10/2025
O time mandante vai em busca da vitória para colar ainda mais nos primeiros colocados. Atualmente, conta com 40 pontos. O Rubro-Negro, que vem de empate com o Cruzeiro, é o líder com 55 pontos.
Preocupação com o gramado para Bahia x Flamengo
Os dias que antecedem a partida na Arena Fonte Nova contam com holofotes no estado do gramado. Após reclamações de treinadores, incluindo Rogério Ceni e Filipe Luís, os responsáveis pelo campo afirmaram que o local passou por uma intensa manutenção.
Ficha do jogo
Como chega o Bahia
O técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno do zagueiro David Duarte, recuperado de lesão de reto femoral. O atacante Ruan Pablo e o zagueiro Ramos Mingo são dúvidas. Por outro lado, o treinador não contará com cinco jogadores por suspensão. Além disso, outros cinco atletas estão fora por ordem médica.
Desfalques do Bahia contra o Flamengo por suspensão:
- Sanabria - atacante (expulso contra o Botafogo);
- Santiago Arias - lateral-direito (terceiro amarelo);
- Luciano Juba - lateral-esquerdo (terceiro amarelo);
- Gabriel Xavier - zagueiro (terceiro amarelo);
- Rodrigo Nestor - meia (terceiro amarelo).
Desfalques certos por lesão:
- João Paulo - goleiro (lesão no joelho);
- Kanu - zagueiro (panturrilha);
- Erick - volante (posterior da coxa);
- Caio Alexandre - volante (lesão de reto femoral);
- Erick Pulga - atacante (posterior da coxa).
+ Ingressos de Bahia x Flamengo: veja preços e onde comprar
Como chega o Flamengo
Assim como o Bahia, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.
Erick Pulgar, que segue reta final de recuperação de lesão, está fora do jogo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre o jogo entre Bahia e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Flamengo
27ª rodada — Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Saúl (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias