Bahia pode ter 13 desfalques para enfrentar o Flamengo

O Bahia inicia, nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o líder Flamengo, em duelo marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em busca de recuperação depois de derrota em confronto direto contra o Botafogo, Rogério Ceni vai ter muita dor de cabeça para escalar o time por conta do alto número de desfalques.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Entre suspensos e lesionados, o Bahia tem 10 ausências certas para este jogo de domingo, mas o número pode chegar a 13. Nunca é exagero lembrar que o Tricolor é o clube da Série A que mais entrou em campo nesta temporada, com 67 jogos até aqui.

Desfalques do Bahia contra o Flamengo por suspensão:

Sanabria - atacante (expulso contra o Botafogo);

Santiago Arias - lateral-direito (terceiro amarelo);

Luciano Juba - lateral-esquerdo (terceiro amarelo);

Gabriel Xavier - zagueiro (terceiro amarelo);

Rodrigo Nestor - meia (terceiro amarelo).

Desfalques certos por lesão:

João Paulo - goleiro (lesão no joelho); Kanu - zagueiro (panturrilha); Erick - volante (posterior da coxa); Caio Alexandre - volante (lesão de reto femoral); Erick Pulga - atacante (posterior da coxa).

+ Ingressos de Bahia x Flamengo: veja preços e onde comprar

As dúvidas do Bahia

Em transição, David Duarte pode ser um dos desfalques do Bahia contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Além desses 10 desfalques certos, três atletas ainda são dúvidas para Rogério Ceni e serão avaliados durante os treinos desta sexta e sábado. São eles: David Duarte (zagueiro), Ruan Pablo (atacante) e Ramos Mingo (zagueiro).

continua após a publicidade

Os dois primeiros estão em fase final de recuperação de lesão, voltaram a treinar com o grupo antes mesmo do duelo contra o Botafogo e podem pintar na lista de relacionados. Já Ramos Mingo sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda durante a partida da última quarta e virou dúvida para encarar o Flamengo. Ramos Mingo e David Duarte, inclusive, são os zagueiros titulares do Bahia, e o reserva imediato (Gabriel Xavier) também está fora da partida.

— Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Temos Arias fora e Gilberto voltando, temos dois laterais-esquerdos além do Juba, vamos ter que fazer escolhas. Ademir ainda não está pronto para iniciar, não posso correr o risco de acontecer como foi com o Pulga. Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras, se não, você não tem chances — ponderou Ceni na entrevista coletiva depois da derrota para o Botafogo.

continua após a publicidade

+ Copa do Nordeste 2026: entenda porque times da Série A podem ficar de fora