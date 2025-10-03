menu hamburguer
Bahia

Bahia pode ter 13 desfalques para enfrentar o Flamengo

Tricolor entra em campo na noite deste domingo, pela 27ª rodada da Série A

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 03/10/2025
06:15
Rogério Ceni no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
imagem cameraRogério Ceni no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
O Bahia inicia, nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o líder Flamengo, em duelo marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em busca de recuperação depois de derrota em confronto direto contra o Botafogo, Rogério Ceni vai ter muita dor de cabeça para escalar o time por conta do alto número de desfalques.

Entre suspensos e lesionados, o Bahia tem 10 ausências certas para este jogo de domingo, mas o número pode chegar a 13. Nunca é exagero lembrar que o Tricolor é o clube da Série A que mais entrou em campo nesta temporada, com 67 jogos até aqui.

Desfalques do Bahia contra o Flamengo por suspensão:

  • Sanabria - atacante (expulso contra o Botafogo);
  • Santiago Arias - lateral-direito (terceiro amarelo);
  • Luciano Juba - lateral-esquerdo (terceiro amarelo);
  • Gabriel Xavier - zagueiro (terceiro amarelo);
  • Rodrigo Nestor - meia (terceiro amarelo).

Desfalques certos por lesão:

  1. João Paulo - goleiro (lesão no joelho);
  2. Kanu - zagueiro (panturrilha);
  3. Erick - volante (posterior da coxa);
  4. Caio Alexandre - volante (lesão de reto femoral);
  5. Erick Pulga - atacante (posterior da coxa).

As dúvidas do Bahia

David Duarte trabalha na academia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Em transição, David Duarte pode ser um dos desfalques do Bahia contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Além desses 10 desfalques certos, três atletas ainda são dúvidas para Rogério Ceni e serão avaliados durante os treinos desta sexta e sábado. São eles: David Duarte (zagueiro), Ruan Pablo (atacante) e Ramos Mingo (zagueiro).

Os dois primeiros estão em fase final de recuperação de lesão, voltaram a treinar com o grupo antes mesmo do duelo contra o Botafogo e podem pintar na lista de relacionados. Já Ramos Mingo sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda durante a partida da última quarta e virou dúvida para encarar o Flamengo. Ramos Mingo e David Duarte, inclusive, são os zagueiros titulares do Bahia, e o reserva imediato (Gabriel Xavier) também está fora da partida.

— Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Temos Arias fora e Gilberto voltando, temos dois laterais-esquerdos além do Juba, vamos ter que fazer escolhas. Ademir ainda não está pronto para iniciar, não posso correr o risco de acontecer como foi com o Pulga. Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras, se não, você não tem chances — ponderou Ceni na entrevista coletiva depois da derrota para o Botafogo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

