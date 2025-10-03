Filipe Luís revela preocupação com o gramado da Fonte Nova, que receberá Bahia x Flamengo

A próxima partida do Flamengo será neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Bahia. O confronto será na Arena Fonte Nova, em Salvador, que se tornou tema de debate entre treinadores pelo estado de seu gramado. Após o empate do time carioca com o Cruzeiro, o técnico Filipe Luís revelou preocupação com o estado do campo.

- Não sei se nesse tempo que tiveram no último jogo até agora, vai melhorar um pouco, não sei, mas como ele mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudica os dois. Mas estamos acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em gramas sintéticas, e jogamos vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia mesmo com gramado ruim e tentar vencer - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Gramado da Arena Fonte Nova, que receberá Bahia x Flamengo (Foto: Marcio Jose/AGIF)

- Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido - completou o treinador.

Gramado da Arena Fonte Nova, que receberá jogo do Flamengo, contou com farpas entre Abel Ferreira e Rogério Ceni

No triunfo do Bahia por 1 a 0 diante do Palmeiras pela 25ª rodada do Brasileirão, no dia 28 de setembro, o técnico Abel Ferreira questionou a qualidade do gramado da Arena Fonte Nova.

- É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situações, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender - disse Abel.

Em resposta, o técnico Rogério Ceni, do Bahia, criticou o estilo de jogo da equipe de Abel Ferreira. Além disso, reclamou do gramado sintético do Allianz Parque.

- Acho que a cor do gramado tava feia, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta, quase. A característica do jogo deles é Weverton para Flaco López e depois Vitor Roque, na frente. Para a gente, prejudica mais, porque jogamos desde trás com a bola no chão. Nós também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E, sobre lesão, para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão em gramado natural fica feio - respondeu Ceni.

