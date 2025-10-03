Arena Fonte Nova passa por manutenção intensa para receber Bahia x Flamengo

Após reclamação de Rogério Ceni, do Bahia e Abel Ferreira, do Palmeiras, a Arena Fonte Nova passa por manutenção intensa nesta semana. O objetivo é melhorar a qualidade do gramado para a partida entre Bahia e Flamengo. Pelo Brasileirão, as equipes se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília).

A reportagem do Lance! procurou os responsáveis pelo gramado do estádio. Segundo a assessoria, o campo encontra-se dentro dos parâmetros técnicos. Além disso, conta com um reforço na manutenção para o confronto entre as equipes.

- Foi realizada manutenção intensiva durante a semana, com medições diárias para garantir a preservação de todos os parâmetros técnicos. As equipes da Arena Fonte Nova e da Greenleaf, empresa responsável pelo gramado, juntamente com a consultoria especializada, acompanham todos os aspectos para reafirmar que as condições estão adequadas e seguem empenhadas nos processos de melhorias do gramado - diz trecho da nota.

Entenda o cenário

Após o triunfo do Bahia por 1 a 0 diante do Palmeiras pela 25ª rodada do Brasileirão, no dia 28 de setembro, o técnico Abel Ferreira questionou a qualidade do gramado da Arena Fonte Nova.

- É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situações, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender - disse Abel.

Em resposta, o técnico Rogério Ceni, do Bahia, criticou o estilo de jogo da equipe de Abel Ferreira. Além disso, reclamou do gramado sintético do Allianz Parque.

- Acho que a cor do gramado tava feia, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta, quase. A característica do jogo deles é Weverton para Flaco López e depois Vitor Roque, na frente. Para a gente, prejudica mais, porque jogamos desde trás com a bola no chão. Nós também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E, sobre lesão, para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão em gramado natural fica feio - respondeu Ceni.

Veja a nota da Arena Fonte Nova

"A Arena Fonte Nova informa que, para a partida, o gramado encontra-se dentro dos parâmetros técnicos, com os indicadores de performance em conformidade com os padrões estabelecidos e com a jogabilidade dentro das especificações.

Os indicadores de performance são quatro: altura, tração, compactação e umidade. A altura interfere na rolagem da bola e deve estar entre 18 e 22 mm. A tração simula a trava da chuteira do jogador no solo, com faixa de medição entre 20 e 30. A compactação representa o quique da bola, sendo ideal na variação de 60 a 89. Já a umidade influencia diretamente na velocidade do jogo. Todos os parâmetros encontram-se dentro das especificações ideais, assegurando a integridade estrutural e funcional da superfície para uso.

Foi realizada manutenção intensiva durante a semana, com medições diárias para garantir a preservação de todos os parâmetros técnicos. As equipes da Arena Fonte Nova e da Greenleaf, empresa responsável pelo gramado, juntamente com a consultoria especializada, acompanham todos os aspectos para reafirmar que as condições estão adequadas e seguem empenhadas nos processos de melhorias do gramado."