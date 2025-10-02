Ingressos de Bahia x Flamengo: veja preços e onde comprar
Mais de 40 mil torcedores já estão garantidos
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Flamengo, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão, já está aberta. Por enquanto, todos os sócios já podem garantir presença na Arena Fonte Nova, enquanto o público geral terá acesso aos bilhetes a partir das 10h desta sexta, exclusivamente pela internet.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Os ingressos estarão disponíveis até às 19h30 do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial e conforme a disponibilidade. Vale destacar que mais de 40 mil torcedores estão garantidos na partida antes mesmo da abertura para o público geral.
Preços dos ingressos para Bahia x Flamengo
Os valores dos ingressos variam de R$ 33 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);
- Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);
- Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);
- Cadeira Especial Superior - R$ 140 (meia R$ 70);
- Lounge Premium - R$ 280;
- Lounge Criança - R$ 170.
O que está em jogo?
Depois de perder o confronto direto contra o Botafogo na última quarta-feira, o Bahia ainda pode entrar no G-4 nesta rodada, a depender do resultado dos adversários diretos nesta briga por vaga na Libertadores (Botafogo e Mirassol). Já o Flamengo quer preservar a liderança e ficar ainda mais isolado no topo do Brasileirão.
+ Copa do Nordeste 2026: entenda porque times da Série A podem ficar de fora
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias