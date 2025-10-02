Ingressos de Bahia x Flamengo: veja preços e onde comprar

A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Flamengo, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão, já está aberta. Por enquanto, todos os sócios já podem garantir presença na Arena Fonte Nova, enquanto o público geral terá acesso aos bilhetes a partir das 10h desta sexta, exclusivamente pela internet.

Os ingressos estarão disponíveis até às 19h30 do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial e conforme a disponibilidade. Vale destacar que mais de 40 mil torcedores estão garantidos na partida antes mesmo da abertura para o público geral.

Preços dos ingressos para Bahia x Flamengo

Os valores dos ingressos variam de R$ 33 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Especial Superior - R$ 140 (meia R$ 70);

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170.

O que está em jogo?

Depois de perder o confronto direto contra o Botafogo na última quarta-feira, o Bahia ainda pode entrar no G-4 nesta rodada, a depender do resultado dos adversários diretos nesta briga por vaga na Libertadores (Botafogo e Mirassol). Já o Flamengo quer preservar a liderança e ficar ainda mais isolado no topo do Brasileirão.

Como chegar à Arena Fonte Nova?