Avaí x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações
Avaí x São Bernardo: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:31
Avaí e São Bernardo se enfrentam neste sábado (7), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Avaí foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0, pela Série B, em 31 de outubro. Já o São Bernardo venceu o Cuiabá-MT por 2 a 1, também pela Série B, em 1º de novembro.
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Na tabela de classificação, o Avaí ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos. O São Bernardo, por sua vez, está em 10º lugar, com 47 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, Santa Catarina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, Santa Catarina
Rodada: 37
Fase: temporada regular
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