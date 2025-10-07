Atlético-MG x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Sport se enfrentam em jogo atrasado da 14° rodada do Brasileirão a partir das 19h desta quarta-feira (8) (horário de Brasília), na Arena MRV. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view)

Atlético-MG e Sport se enfrentam em jogo atrasado da 14° rodada do Brasileirão a partir das 19h desta quarta-feira (8) (horário de Brasília), na Arena MRV. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

O Atlético perdeu uma posição na última rodada e ocupa a 15° colocação com 29 pontos. Já o Sport mesmo somando um pontinho, continua afundado na zona de rebaixamento, é o lanterna com apenas 16 pontos.

Ficha do jogo CAM SCR 14° rodada (atr) Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira 8 de outubro as 19h (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

+ingressos da Atlético x Sport estão a venda; veja preços e onde comprar

Como chega o Atlético?

O Galo chega de uma partida para esquecer contra o Fluminense. A derrota por 3 a 0 para o tricolor movimentou o clube e ligou o sinal de alerta. A diretoria se reuniu durante a semana com a comissão técnica e os jogadores em tom de cobrança por melhores resultados.

continua após a publicidade

O Galo aposta no retrospecto positivo jogando em casa contra o Leão da Ilha para retomar o caminho das vitórias. O time mineiro não perde desde 2000, de lá pra cá são 17 partidas invicto jogando em seus mandos.

Sampaoli têm muitos desfalques para a partida. Os zagueiros Júnior Alonso e Iván Román, e o meio campista Alan Franco, estão convocados com suas seleções e estão fora. Além deles o técnico argentino ainda têm cinco jogadores lesionados no dm: os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia, e os volantes Patrick e Alexsander.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Júnior Alonso convocado, está fora (Foto: Pedro Souza)

Como chega o Sport?

O Sport faz um campeonato terrível e segue na lanterna do campeonato. Porém no último jogo buscou um resultado importante; empatou por 1 a 1 com o terceiro colocado do brasileiro, o Cruzeiro no Mineirão. A partida deu motivação ao time do recife, que ainda sonha em se salvar do rebaixamento.

O leão da ilha têm o retorno do lateral Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão na última rodada. Porém, não deve contar com Lucas Lima, que segue tratando lesão no músculo adutor da coxa direita e não deve se juntar à equipe.

Sport no último jogo contra o Cruzeiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Sport

Atlético-MG x Sport

14° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (8), as 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio Paulista);Bernard e Hulk

Sport (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik.