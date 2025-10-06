O atacante Hulk, entra em campo com o Atlético nesta quarta-feira (8), contra o Sport, com o objetivo de encerrar uma sequência incômoda sem balançar as redes e evitar igualar o maior jejum de gols desde que chegou ao clube.

O duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, será mais uma chance para o jogador voltar a marcar. O último gol de Hulk aconteceu no dia 14 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, o atacante passou em branco em dez partidas consecutivas.

Caso não marque diante do Sport, Hulk irá igualar sua pior seca com a camisa alvinegra. Esta havia sido registrada em 2021, quando ficou 11 jogos seguidos sem marcar. Apesar do jejum recente, o camisa 7 segue como o principal goleador do elenco em 2025. O ídolo do Galo já anotou 16 gols na temporada.

Camisa de Hulk preparada para jogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk mal, Atlético mal

O desempenho de Hulk tem impacto direto no rendimento do Atlético-MG. Desde o seu último gol, o camisa 7 esteve em campo em dez partidas, e o Galo venceu apenas três delas. A queda de produtividade ofensiva coincide com a seca do artilheiro, e a importância dele para o time foi destacada pelo técnico Sampaoli após o empate com o Juventude na última terça (30); "Precisamos dele, precisamos dos seus gols. Ele melhora o rendimento dos companheiros e potencializa a capacidade individual de cada um. É muito importante para o time", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Temporada de Hulk

45 partidas disputadas

16 gols e 4 assistências

13 cartões amarelos e nenhum vermelho