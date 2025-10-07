Atlético-MG enfrenta Sport em duelo de “lanternas”

Nesta quarta-feira (8), o Atlético-MG enfrenta o Sport, às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma vitória para se afastar de uma posição incômoda na tabela e tentar reagir em meio à má fase.

Nesta quarta-feira (8), o Atlético-MG enfrenta o Sport, às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma vitória para se afastar de uma posição incômoda na tabela e tentar reagir em meio à má fase.

continua após a publicidade

O time mineiro vive um momento delicado e tem apresentado dificuldades em campo, o que se reflete diretamente nos resultados. No segundo turno da competição, o Atlético tem a pior campanha entre todos os clubes: em oito jogos, venceu apenas uma vez, empatou duas e perdeu cinco. Com apenas cinco pontos conquistados em 24 possíveis, o aproveitamento é de 20,83%. O ataque marcou apenas três gols, enquanto a defesa sofreu 11.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Do outro lado, o Sport também atravessa uma fase ainda mais crítica. O clube pernambucano é o lanterna do Brasileirão e, com 16 pontos em 25 partidas, já é apontado por muitos como um dos virtuais rebaixados. A campanha do Leão é uma das piores da história dos pontos corridos.

continua após a publicidade

Atletico MG x Sport em 2021 (Pedro Souza / Atletico MG)

Como explicar o returno do Atlético?

Alguns fatores podem explicar o péssimo returno do Atlético. A má fase vivida pelos atacantes do time pode ser considerado o principal. O último gol de um jogador do setor ofensivo do Atlético foi de Hulk, na vitória por 2 a 1 diante do Godoy Cruz na Arena MRV, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

As partidas

Atlético 1 x 3 Grêmio - 20ª rodada

São Paulo 2 x 0 Atlético - 21ª rodada

Vitória 1 x 0 Atlético - 22ª rodada

Atlético 1 x 1 Santos - 23ª rodada

Botafogo 1 x 0 Atlético - 24ª rodada

Atlético 1 x 0 Mirassol - 25ª rodada

Atlético 0 x 0 Juventude - 26ª rodada

Fluminense 3 x 0 Atlético - 27ª rodada