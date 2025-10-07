menu hamburguer
Atlético Mineiro

Atlético-MG enfrenta Sport em duelo de “lanternas”

Galo é o pior time do returno

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/10/2025
05:00
Atlético e Sport em 2024 (Marlon Costa/AGIF)
imagem cameraAtlético e Sport em 2024 (Marlon Costa/AGIF)
Nesta quarta-feira (8), o Atlético-MG enfrenta o Sport, às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma vitória para se afastar de uma posição incômoda na tabela e tentar reagir em meio à má fase.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (8), o Atlético-MG enfrenta o Sport, às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma vitória para se afastar de uma posição incômoda na tabela e tentar reagir em meio à má fase.

O time mineiro vive um momento delicado e tem apresentado dificuldades em campo, o que se reflete diretamente nos resultados. No segundo turno da competição, o Atlético tem a pior campanha entre todos os clubes: em oito jogos, venceu apenas uma vez, empatou duas e perdeu cinco. Com apenas cinco pontos conquistados em 24 possíveis, o aproveitamento é de 20,83%. O ataque marcou apenas três gols, enquanto a defesa sofreu 11.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Do outro lado, o Sport também atravessa uma fase ainda mais crítica. O clube pernambucano é o lanterna do Brasileirão e, com 16 pontos em 25 partidas, já é apontado por muitos como um dos virtuais rebaixados. A campanha do Leão é uma das piores da história dos pontos corridos.

Atletico MG x Sport em 2021 (Pedro Souza / Atletico MG)
Atletico MG x Sport em 2021 (Pedro Souza / Atletico MG)

Como explicar o returno do Atlético?

Alguns fatores podem explicar o péssimo returno do Atlético. A má fase vivida pelos atacantes do time pode ser considerado o principal. O último gol de um jogador do setor ofensivo do Atlético foi de Hulk, na vitória por 2 a 1 diante do Godoy Cruz na Arena MRV, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

As partidas

Atlético 1 x 3 Grêmio - 20ª rodada
São Paulo 2 x 0 Atlético - 21ª rodada
Vitória 1 x 0 Atlético - 22ª rodada
Atlético 1 x 1 Santos - 23ª rodada
Botafogo 1 x 0 Atlético - 24ª rodada
Atlético 1 x 0 Mirassol - 25ª rodada
Atlético 0 x 0 Juventude - 26ª rodada
Fluminense 3 x 0 Atlético - 27ª rodada

