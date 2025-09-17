menu hamburguer
Atlético-MG abre 2 a 0, mas cede empate ao Bolívar pela Sul-Americana

Jogo de volta acontece no dia 24, na Arena MRV, em Belo Horizonte

Jogadores do Atlético-MG em ação contra o Bolívar, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJogadores do Atlético-MG em ação contra o Bolívar, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
21:16
Atualizado há 1 minutos
O Atlético-MG saiu em vantagem, mas acabou deixando escapar a vitória contra o Bolívar nesta terça-feira (17), em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo terminou empatado em 2 a 2, após os mineiros abrirem dois gols no primeiro tempo. A decisão da vaga para a próxima fase será no dia 24, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Apesar da altitude de quase quatro mil metros, o Galo começou tentando controlar a posse de bola, enquanto os bolivianos apostavam na familiaridade com as condições para pressionar em velocidade. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Cauteruccio recebeu dentro da área, girou e bateu firme, exigindo boa defesa de Everson.

Atlético-MG abre dois de vantagem no primeiro tempo

O Atlético teve um susto aos 32 minutos, quando Cuello caiu sobre o tornozelo em dividida e deixou o campo com dores, sendo substituído por Caio Paulista. Pouco depois, aos 40, Cataño arriscou de fora e obrigou Everson a mais uma defesa difícil.

Quando o Bolívar parecia mais próximo do gol, o Galo aproveitou um contra-ataque. Aos 44, Gustavo Scarpa cruzou na medida para Alexsander completar: 1 a 0. Nos acréscimos, Scarpa voltou a ser decisivo. Em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Vitor Hugo, que ampliou a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.

Bolivianos buscam empate na etapa final

Na volta do segundo tempo, os bolivianos reagiram rápido. Logo aos dois minutos, Robson Matheus subiu alto após escanteio e diminuiu. O jogo ficou ainda mais movimentado quando Gariglio foi expulso aos 11 minutos, após entrada dura em Caio Paulista revisada pelo VAR.

Mesmo com um a menos, o Bolívar seguiu no ataque. Aos 22, Lyanco bloqueou com o braço dentro da área, mas Cauteruccio desperdiçou o pênalti ao acertar o travessão. A insistência rendeu frutos aos 40 minutos. Em novo cruzamento, a bola tocou no braço de Igor Gomes, e o árbitro assinalou outro pênalti. Romero bateu com calma, deslocou Everson e garantiu o empate em 2 a 2.

O resultado deixou a disputa aberta. No jogo de volta, em Belo Horizonte, o Atlético-MG precisará vencer para avançar sem depender dos pênaltis, enquanto o Bolívar aposta na força da primeira partida para surpreender fora de casa.

Cuello se lesionou em Atlético-MG x Bolívar (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello se lesionou em Atlético-MG x Bolívar (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)

✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X ATLÉTICO-MG
IDA - QUARTAS DE FINAL - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia;
Gols: Alexsander 44/1ºT e Vitor Hugo 50/1ºT (Atlético-MG); Robson Matheus 2/2ºT e Romero 40/2ºT (Bolíviar)
🟨Cartão Amarelo: Jorge Sampaoli, Natanael, Junior Alonso, Alan Franco e Scarpa (Atlético-MG)
🟥Cartão Vermelho: Gariglio (Bolívar)
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER);
🖥️ VAR: Joel Alarcón (PER).

BOLÍVAR
Lampe, Jesus Salgado (Batallini), Gariglio, Torren e José Segredo; Robson Matheus, Justiniano, Cataño (Echeverria) e Jhon Velázquez (Dorny Romero); Cauteruccio e Melgar (Luiz Paz). Técnico: Flavio Robatto

ATLÉTICO-MG
Everson, Lyanco, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael (Fausto Vera), Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Gustavo Scarpa (Hulk) e Guilherme Arana; Cuello (Caio Paulista) e Rony (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli

circulo com pontos dentroTudo sobre

