Atlético-MG abre 2 a 0, mas cede empate ao Bolívar pela Sul-Americana
Jogo de volta acontece no dia 24, na Arena MRV, em Belo Horizonte
O Atlético-MG saiu em vantagem, mas acabou deixando escapar a vitória contra o Bolívar nesta terça-feira (17), em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo terminou empatado em 2 a 2, após os mineiros abrirem dois gols no primeiro tempo. A decisão da vaga para a próxima fase será no dia 24, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Apesar da altitude de quase quatro mil metros, o Galo começou tentando controlar a posse de bola, enquanto os bolivianos apostavam na familiaridade com as condições para pressionar em velocidade. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Cauteruccio recebeu dentro da área, girou e bateu firme, exigindo boa defesa de Everson.
Atlético-MG abre dois de vantagem no primeiro tempo
O Atlético teve um susto aos 32 minutos, quando Cuello caiu sobre o tornozelo em dividida e deixou o campo com dores, sendo substituído por Caio Paulista. Pouco depois, aos 40, Cataño arriscou de fora e obrigou Everson a mais uma defesa difícil.
Quando o Bolívar parecia mais próximo do gol, o Galo aproveitou um contra-ataque. Aos 44, Gustavo Scarpa cruzou na medida para Alexsander completar: 1 a 0. Nos acréscimos, Scarpa voltou a ser decisivo. Em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Vitor Hugo, que ampliou a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.
Bolivianos buscam empate na etapa final
Na volta do segundo tempo, os bolivianos reagiram rápido. Logo aos dois minutos, Robson Matheus subiu alto após escanteio e diminuiu. O jogo ficou ainda mais movimentado quando Gariglio foi expulso aos 11 minutos, após entrada dura em Caio Paulista revisada pelo VAR.
Mesmo com um a menos, o Bolívar seguiu no ataque. Aos 22, Lyanco bloqueou com o braço dentro da área, mas Cauteruccio desperdiçou o pênalti ao acertar o travessão. A insistência rendeu frutos aos 40 minutos. Em novo cruzamento, a bola tocou no braço de Igor Gomes, e o árbitro assinalou outro pênalti. Romero bateu com calma, deslocou Everson e garantiu o empate em 2 a 2.
O resultado deixou a disputa aberta. No jogo de volta, em Belo Horizonte, o Atlético-MG precisará vencer para avançar sem depender dos pênaltis, enquanto o Bolívar aposta na força da primeira partida para surpreender fora de casa.
✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X ATLÉTICO-MG
IDA - QUARTAS DE FINAL - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia;
⚽ Gols: Alexsander 44/1ºT e Vitor Hugo 50/1ºT (Atlético-MG); Robson Matheus 2/2ºT e Romero 40/2ºT (Bolíviar)
🟨Cartão Amarelo: Jorge Sampaoli, Natanael, Junior Alonso, Alan Franco e Scarpa (Atlético-MG)
🟥Cartão Vermelho: Gariglio (Bolívar)
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER);
🖥️ VAR: Joel Alarcón (PER).
BOLÍVAR
Lampe, Jesus Salgado (Batallini), Gariglio, Torren e José Segredo; Robson Matheus, Justiniano, Cataño (Echeverria) e Jhon Velázquez (Dorny Romero); Cauteruccio e Melgar (Luiz Paz). Técnico: Flavio Robatto
ATLÉTICO-MG
Everson, Lyanco, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael (Fausto Vera), Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Gustavo Scarpa (Hulk) e Guilherme Arana; Cuello (Caio Paulista) e Rony (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli
