Com o Campeonato Brasileiro em seu terço final, o Atlético Mineiro vive uma situação desconfortável e muito aquém das expectativas traçadas no início da temporada. Um dos principais objetivos do clube em 2025, a classificação para a Copa Libertadores, está cada vez mais distante e muito próximo de escapar.

De prioridade a realidade distante: o que dizem os números

Desde o início do ano, o clube tratou a vaga na Libertadores de 2026 como uma meta prioritária, tanto pelo prestígio esportivo quanto pela importância financeira da competição. Estar entre os grandes da América do Sul mantém o Atlético em evidência e garante receitas importantes para o planejamento a longo prazo. No entanto, a realidade em campo não correspondeu à ambição.

Atualmente, o Galo ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, posição bem abaixo do esperado. O desempenho irregular, especialmente fora de casa, tem comprometido a campanha, com uma sequência de resultados decepcionantes longe da Arena MRV.

Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, as chances de o Atlético garantir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro caíram para apenas 1,5% após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. O resultado escancarou as fragilidades da equipe e tornou a missão mais improvável.

Título do Atlético-MG na Libertadores. O Galo conquistou a América em 2013. (Foto: Reprodução Atlético-MG)

Jogos do Atlético até o fim do campeonato

Atlético-MG x Sport Recife (14°rodada, atrasado)

Atlético-MG x Cruzeiro (28° rodada)

Corinthians x Atlético-MG (29° rodada)

Atlético-MG x Ceará (31° rodada)

Internacional x Atlético-MG (31° rodada)

Atlético-MG x Bahia (30° rodada)

Sport Recife x Atlético-MG (33° rodada)

Atlético-MG x Palmeiras (34° rodada)

Fortaleza x Atlético-MG (35° rodada)

Atlético-MG x Flamengo (36° rodada)

Red Bull Bragantino x Atlético-MG (37° rodada)

Atlético-MG x Vasco da Gama (38° rodada)

Atlético x Fortaleza (16° rodada, atrasado)

