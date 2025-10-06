Atlético vê vaga na Libertadores ficar ainda mais distante após fim da rodada
Chances estão abaixo de 2%
Com o Campeonato Brasileiro em seu terço final, o Atlético Mineiro vive uma situação desconfortável e muito aquém das expectativas traçadas no início da temporada. Um dos principais objetivos do clube em 2025, a classificação para a Copa Libertadores, está cada vez mais distante e muito próximo de escapar.
De prioridade a realidade distante: o que dizem os números
Desde o início do ano, o clube tratou a vaga na Libertadores de 2026 como uma meta prioritária, tanto pelo prestígio esportivo quanto pela importância financeira da competição. Estar entre os grandes da América do Sul mantém o Atlético em evidência e garante receitas importantes para o planejamento a longo prazo. No entanto, a realidade em campo não correspondeu à ambição.
Atualmente, o Galo ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, posição bem abaixo do esperado. O desempenho irregular, especialmente fora de casa, tem comprometido a campanha, com uma sequência de resultados decepcionantes longe da Arena MRV.
Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, as chances de o Atlético garantir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro caíram para apenas 1,5% após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. O resultado escancarou as fragilidades da equipe e tornou a missão mais improvável.
Jogos do Atlético até o fim do campeonato
Atlético-MG x Sport Recife (14°rodada, atrasado)
Atlético-MG x Cruzeiro (28° rodada)
Corinthians x Atlético-MG (29° rodada)
Atlético-MG x Ceará (31° rodada)
Internacional x Atlético-MG (31° rodada)
Atlético-MG x Bahia (30° rodada)
Sport Recife x Atlético-MG (33° rodada)
Atlético-MG x Palmeiras (34° rodada)
Fortaleza x Atlético-MG (35° rodada)
Atlético-MG x Flamengo (36° rodada)
Red Bull Bragantino x Atlético-MG (37° rodada)
Atlético-MG x Vasco da Gama (38° rodada)
Atlético x Fortaleza (16° rodada, atrasado)
