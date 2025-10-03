Atlético-MG inicia venda de ingressos para duelo contra o Sport; Haverá setor com preço promocional
Promoção será válida para sócios
O Atlético-MG iniciou nesta sexta-feira (3) a venda de ingressos para o confronto contra o Sport, válido pela 14ª rodada da Série B, que foi adiado. A partida será realizada na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV.
O clube optou por manter a mesma tabela de preços aplicada nos jogos anteriores, contra Mirassol e Juventude. A principal novidade está no setor Inter Norte, que terá ingressos a valor fixo de R$ 29,90 para todas as categorias de sócios, incluindo os do plano gratuito GNV da Massa.
Valores dos ingressos
-Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00
-Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
Clubes / Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
-Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira: R$ 102,00
-Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira: R$ 149,00
-Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira: R$ 271,00
-Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira: R$ 347,00
-Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira: R$ 364,00
-Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300
-Lounge Leste (Portão 1): R$ 350
-Camarote Adicional (Portão 1): R$ 350
Data e Horário das vendas
3/10 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)
3/10 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)
3/10 – 17h: Prata
3/10 – 19h: Branco / Clubes
3/10 – 20h: GNV da Massa
4/10 – 9h: 4 Adicionais para as modalidades do GNV
4/10 – 9h: Público Geral
4/10 – 9h: Inter Norte (Todos os planos GNV)
4/10 – 12h: Visitante
