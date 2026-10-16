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Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/10/2026 16:48
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Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Coritiba
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Coritiba pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)
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Neste sábado (17) o Atlético-MG recebe o Coritiba na Arena MRV às 18h30 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (17) o Atlético-MG recebe o Coritiba na Arena MRV às 18h30 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
escudo coritiba
SAN
31ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 17 de Outubro às 18h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Santos de virada por 2 a 1, na última partida. O Galo ocupa a 7ª colocação na tabela, com 47 pontos.

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Já o Coritiba empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Couto Pereira, em seu último compromisso pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Coritiba

ATLÉTICO-MG X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Castaño, Alexsander, Bernard e Igor Gomes; Alan Minda e Reinier.

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes

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Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Coritiba
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