Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 na Arena MRV
Neste sábado (17) o Atlético-MG recebe o Coritiba na Arena MRV às 18h30 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Santos de virada por 2 a 1, na última partida. O Galo ocupa a 7ª colocação na tabela, com 47 pontos.
Já o Coritiba empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Couto Pereira, em seu último compromisso pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Coritiba
ATLÉTICO-MG X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Castaño, Alexsander, Bernard e Igor Gomes; Alan Minda e Reinier.
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes
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