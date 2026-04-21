⁠Números escancaram desempenho do Atlético-MG como visitante no Brasileirão: confira

O desempenho do Atlético como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026 é preocupante. A equipe tem encontrado dificuldades para atuar longe de Belo Horizonte e não consegue impor o mesmo nível de desempenho apresentado na Arena MRV.

O desempenho do Atlético como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026 é preocupante. A equipe tem encontrado dificuldades para atuar longe de Belo Horizonte e não consegue impor o mesmo nível de desempenho apresentado na Arena MRV.

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Os números evidenciam esse início ruim fora de casa. Em sete partidas como visitante, o Galo sofreu seis derrotas e conquistou apenas uma vitória. Além disso, marcou cinco gols e sofreu nove, resultando em um aproveitamento de apenas 14%.

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Jogar como visitante é problema antigo

O baixo rendimento como visitante não é um problema recente. Nas duas últimas temporadas do Campeonato Brasileiro, os números foram preocupantes: em 38 partidas fora de casa, o Atlético venceu apenas sete.

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O cenário ganha ainda mais relevância ao se observar o desempenho recente na competição. Nos dois últimos anos, o clube ficou aquém das metas estabelecidas e chegou a flertar com a zona de rebaixamento, refletindo o impacto direto das atuações longe de seus domínios.

2025: 19 jogos — 3 vitórias, 4 empates e 12 derrotas (11º lugar)

2024: 19 jogos — 4 vitórias, 7 empates e 8 derrotas (12º lugar)

Atlético tem pior início desde 2013

O desempenho como visitante impacta diretamente nos números gerais do Atlético no Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, a equipe ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela.

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Este é o pior início do clube na competição desde 2013. Naquela temporada, o Galo também somava a mesma pontuação neste estágio do campeonato, mas conseguiu se recuperar ao longo do ano. Apesar da campanha irregular no Brasileirão, terminou na oitava colocação e brilhou em outra competição: conquistou o inédito título da Copa Libertadores.

Maycon x Coritiba (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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