Ficha do jogo ATM RSO La Liga 35ª rodada Data e Hora Sábado, 10 de maio de 2025, às 16h (de Brasília) Local Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP) Árbitro Sánchez Martínez Assistentes Fernández González e López Mir Var Cuadra Fernández Onde assistir

Atlético de Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Atleti, sob o comando de Diego Simeone, estava na briga pelas três frentes: Copa do Rei, Espanhol e Champions. Porém, em uma reta final de temporada desastrosa, a equipe perdeu força, caiu nos mata-matas e ficou longe do título da liga, o que leva o time a brigar apenas por uma tranquila confirmação da vaga no europeu de 2025/26.

continua após a publicidade

Já a Real, que vive os últimos dias da trajetória do ídolo Imanol Alguacil, vem de quatro partidas sem vitória em La Liga e quer recuperar o ímpeto nos quatro compromissos restantes, já que ainda tem chances de qualificação à próxima edição da Europa League.

➡️ Sob ameaça de greve, La Liga pode não ter transmissões das últimas três rodadas

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x Real Sociedad

35ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: José María Sánchez Martínez (árbitro); Eliana Fernández González e Juan López Mir (auxiliares); Jorge Díaz Escudero (quarto árbitro)

📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (VAR1) e Guadalupe Porras Ayuso (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet e Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios e Conor Gallagher; Antoine Griezmann e Alexander Sorloth

❌ Desfalque: Julián Alvarez (suspenso)

❓ Dúvida: Rodrigo Riquelme (lesionado)



🔵⚪ Real Sociedad (Técnico: Imanol Alguacil)

Álex Remiro; Mauro Aramburu, Jon Martín, Nayef Aguerd e Aihen Muñoz; Take Kubo, Luka Sucic, Martín Zubimendi e Pablo Marín; Sergio Gómez e Mikel Oyarzabal

❌ Desfalque: Arsen Zakharyan (lesionado)

❓ Dúvidas: Orri Oskarsson, Igor Zubeldía e Álvaro Odriozola (lesionados)

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.