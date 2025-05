O futebol espanhol pode sofrer um 'apagão' midiático nas últimas três rodadas de La Liga. De acordo com o "Mundo Deportivo", os funcionários da Mediapro, empresa detentora dos direitos de transmissão da competição atualmente, ameaçaram entrar em greve devido à mudança realizada pela liga para a próxima temporada.

No entanto, a La Liga afirmou que a situação está sob controle e que, apesar das declarações da última quarta-feira, está confiante que os últimos três jogos do Campeonato Espanhol serão transmitidos. A reta final, prevista para ser disputada entre entre 13 e 25 de maio, irá definir o grande campeão e também os demais rebaixados. Até o momento, apenas o Valladolid concretizou a queda antecipada.

Entre os jogos afetados estariam o clássico entre Espanyol e Barcelona, ​​correspondente à 36ª rodada, partida em que a equipe de Hansi Flick poderia se sagrar campeã da competição, além de Real Madrid e Mallorca. Além das finanças dos clubes. O Barça, por exemplo, gera 16% de seus negócios com direitos televisivos.

Raphinha durante partida pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Motivação para a ameça de greve de transmissão em La Liga

A ameaça de greve dos funcionários da Mediapro é devido à mudança feita pela La Liga da empresa detentora dos direitos de transmissão da próxima temporada. Conforme confirmado pelo Lance!, a HBS (Host Broadcast Services) foi selecionada gerenciar as principais ligas do futebol da Espanha, enquanto a antiga responsável, não foi escolhida para exercer nenhum papel.

continua após a publicidade

Preocupados com os empregos a partir da próxima temporada, os funcionários da Mediapro estão exigindo uma sub-rogação com a HBS. À época, a empresa contestou a mudança por meio de um comunicado. No entanto, não houve alteração nas escolhas feitas por La Liga.

