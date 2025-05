Torcedores do Real Madrid exibem faixas no CT em meio à saída de Ancelotti

O ciclo de Carlo Ancelotti à frente do Real Madrid está perto do fim. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria merengue bateu o martelo por Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, aumentou ainda mais os rumores sobre a despedida do italiano no clube espanhol. Com isso, os torcedores exibiram diversas faixas no CT de Valdebebas em apoio ao técnico.

"Um treinador não forma apenas jogadores, mas também pessoas e futuros campeões. Te amamos, Carleto" é alguma das mensagens exibidas pelos torcedores do Real Madrid em apoio a Ancelotti. Confira as faixas abaixo:

Torcedores do Real Madrid estendem faixas em apoio a Ancelotti no CT de Valdebebas (Foto: Gustavo Hofman/ESPN)

O técnico italiano é um velho sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para tomar a frente do Brasil, ainda que falte apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tem pressa para a decisão, visto que os próximos jogos são nos dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, em confrontos cruciais pela vaga no Mundial de 2026.

A demora do Real Madrid para confirmar a decisão por "Carletto" fez com que o nome de Jorge Jesus, despedido no Al-Hilal, ganhasse força na Seleção. Porém, Ednaldo foi firme na escolha, visto que o atual campeão europeu está em sua mira desde 2023, e chegou a ter um acordo prévio, mas que não se confirmou por conta da renovação contratual com os Blancos.

Ancelotti pode se despedir do Real Madrid no 'El Clásico'

Na reta final de La Liga, o Real Madrid irá visitar o Barcelona neste domingo (11), no jogo que pode decidir o campeão espanhol na temporada 2024/25. Faltando quatro rodadas para o término do campeonato, o Real Madrid está na segunda posição com 75 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona, que soma 79.

Se vencer, o Culés colocam a mão na taça e abrem sete pontos entre os nove em disputa nas rodadas finais. Dado o retrospecto negativo para Madrid, Ancelotti reconhece a importância do jogo para o título da La Liga, mas afirma que quem pode perder alguma coisa na partida, é o Barcelona, pela vantagem no histórico e na tabela.

- Vai ser uma partida muito importante, decisiva, ou quase. Se vencermos, daremos um passo importante, mas o campeonato está nas mãos do Barcelona. Vamos lutar - afirmou Ancelotti.