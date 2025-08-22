menu hamburguer
Onde Assistir

Atlético de Madrid x Elche: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo por La Liga

Confira todas as informações sobre o confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Elche - La Liga
imagem cameraAtlético de Madrid e Elche se enfrentam por La Liga (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
21:45
  Matéria
  Mais Notícias

Atlético de Madrid e Elche se enfrentam neste sábado (23), às 14h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), em jogo válido pela segunda rodada de La Liga. O confronto terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na estreia, os Colchoneros de Diego Simeone decepcionaram. Em visita ao Espanyol na Catalunha, a equipe saiu na frente em bela cobrança de falta de Julián Alvarez, mas em apagão no segundo tempo, sofreu a virada no RCDE Stadium, com gols de Miguel Rubio e Pere Milla. O resultado deixou o time em 15º, com pontuação nula até o momento.

Ficha do jogo

ATM
Escudo - Elche
ELC
La Liga
2ª rodada
Data e Hora
Sábado, 23 de agosto de 2025, às 14h30 (de Brasília)
Local
Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
Árbitro
César Soto Grado
Assistentes
Carlos Álvarez e Rubén Becerril (auxiliares); Javier Figueiredo (quarto árbitro)
Var
Javier Iglesias e Mateo Busquets
Onde assistir

Por outro lado, os Franjiverdes não fizeram grande estreia, mas saíram do zero. Recebendo o Real Betis em Alicante, a equipe comandada por Eder Sarabia saiu atrás no marcador por intermédio de Aitor Ruibal. Porém, empurrado pela torcida presente no Manuel Martínez Valero, o time reagiu e deixou tudo igual aos 81', com gol de Germán Valera, e ficou em um confortável 10º lugar.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Elche, por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x Elche
2ª rodada - La Liga

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de agosto de 2025, às 14h30 (de Brasília)
📍Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: César Soto Grado (árbitro); Carlos Álvarez e Rubén Becerril (auxiliares); Javier Figueiredo (quarto árbitro)
📺 VAR: Javier Iglesias e Mateo Busquets

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios e Thiago Almada; Julián Alvarez e Alexander Sorloth

Desfalque: Álex Baena (lesionado)
Dúvida: Josema Giménez (lesionado)

🟢⚪ Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Matías Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas e Leo Petrot; Germán Valera, Febas, Marc Aguado, Martim Neto e Rodrigo Mendoza; Álvaro Rodríguez

Desfalques: Yago Santiago e Adam El Mokhtari (lesionados)
Dúvida: Josan (lesionado)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Diego Simeone - Atlético de Madrid
Diego Simeone conduz o Atlético de Madrid no confronto com o Elche; veja acima onde assistir ao duelo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

  Matéria
