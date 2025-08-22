O técnico Maurício Souza começou sua passagem pelo Persija Jakarta com pé direito. Na estreia pela equipe, o ex-Flamengo e Vasco comandou a goleada por 4 a 0 diante de mais de 30 mil torcedores. No segundo jogo, venceu novamente por 3 a 0 fora de casa, repetindo o desempenho e caindo nas graças da torcida.

As duas primeiras apresentações de Maurício de Souza pelo Persija Jakarta refletem o cuidado tático e a liderança que ele vem transferindo à equipe. Além do sucesso dentro das quatro linhas, o treinador foi eleito pela Liga o melhor técnico da segunda rodada.

A premiação é um reconhecimento que celebra sua capacidade de motivar o elenco e traduzir seu estilo de trabalho em resultados expressivos.

Maurício Souza, ex-Flamengo e Vasco, comemora estreia com pé direito na liga da Indonésia (Foto: Ddivulgação / Persija Jakarta)

Quem é de Maurício Souza? Relembre a trajetória

Maurício Souza, também conhecido como Mauricinho, iniciou sua carreira no futsal e nas categorias de base do Botafogo, progredindo até se tornar assistente e interino do time profissional. Em seguida, teve passagem marcante no Flamengo, onde comandou a base e, como interino, esteve à frente do time principal em momentos importantes.

Depois, seguiu para o Athletico Paranaense, como auxiliar técnico da equipe profissional, e posteriormente para o Vasco da Gama, onde atuou como treinador. Na sequência, aceitou o convite para a sua primeira experiência no exterior ao assumir o Madura United, da Indonésia, durante a temporada 2023/2024, quando levou o clube à vice-liderança em um contexto de orçamento restrito.

Após passagem pelo Red Bull Bragantino II, em 2024, onde conquistou o título do Brasileiro de Aspirantes, Maurício foi anunciado como técnico do Guarani para o Campeonato Paulista de 2025, antes de sua chegada ao Persija Jakarta, em julho de 2025.

