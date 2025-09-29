Técnico do Napoli sobre Kevin de Bruyne: ‘Pessoa errada’
Meia belga deixou o campo reclamando ao ser substituído por Conte na derrota para o Milan
Durante a derrota por 2 a 1 do Napoli para o Milan, no San Siro, o meio-campista Kevin de Bruyne mostrou-se contrariado ao ser substituído pelo técnico Antônio Conte. Em resposta ao ocorrido, o treinador comentou o comportamento do belga em entrevista coletiva.
De Bruyne deixou o gramado balançando a cabeça e "resmungando" aos 27 minutos do segundo tempo. Após o jogo, Conte foi perguntado sobre o caso e, segundo ele, espera que a chateação tenha sido pelo resultado. Além dele, o técnico também substituiu McTominay, um dos principais nomes do clube italiano.
— Espero que ele tenha ficado chateado com o resultado, porque se ele ficou chateado com qualquer outra coisa… ele escolheu a pessoa errada — disse Conte.
— Tentei colocar jogadores mais frescos para o um contra um, já que o Milan estava se fechando muito. Troquei Hojlund por Lucca. Não há muito o que dizer, as substituições, penso, foram corretas — completou.
O belga também foi substituído na primeira partida da fase de liga da Champions League. No reencontro de De Bruyne contra o Manchester City, o meia do Napoli ficou em campo apenas 25 minutos, já que foi substituído para suprir a expulsão do zagueiro Di Lorenzo.
Como está o Napoli na temporada?
Atual campeão, o Napoli, sofreu sua primeira derrota no Campeonato Italiano contra o Milan. É o segundo revés seguido da equipe de Antonio Conte na temporada: no dia 18 de setembro, os Azuis perderam para Manchester City por 2 a 0. Agora, os italianos encaram o Sporting pela segunda rodada da Liga dos Campeões, em casa, na quarta-feira (1), às 16h (de Brasília).
