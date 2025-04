Atlético de Madrid Feminino e Costa Adeje Tenerife se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 12h30 (de Brasília), no Centro Deportivo Alcalá de Henares, em Madri (ESP), em jogo válido pela 26ª rodada de La Liga F, o Campeonato Espanhol Feminino. As donas da casa ocupam a terceira colocação, com 45 pontos, mas vêm de derrota acachapante para o poderoso Barcelona por 6 a 0 e precisam vencer para recuperar a boa forma. Por outro lado, as visitantes estão em sexto, com 35, e necessitam do triunfo em busca de vagas continentais. O confronto terá transmissão do DAZN.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid Feminino x Costa Adeje Tenerife

26ª rodada - La Liga F

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Centro Deportivo Alcalá de Henares, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: DAZN (streaming)

🕴️ Arbitragem: Cuesta Arribas (árbitra); Rosendo González e Villanueva Benavente (auxiliares); Luna Varo (quarta árbitra)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ ATLÉTICO DE MADRID FEMININO (Técnico: Víctor Alba)

Lola Gallardo; Ainhoa Moraza, Lauren, Silvia Lloris e Vilde Boe Risa; Gaby García e Xenia Pérez; Luany, Fiamma Iannuzzi e Merle Barth; Gio Queiroz



🔵⚪ COSTA ADEJE TENERIFE (Técnico: Eder Maestre)

Noelia Ramos Alvarez; Aleksandra Zaremba, Cinta Rodríguez, Patri Gavira e Raquel Peña; Thea Sorbo, Sandra Castelló e Claudia Bicho; Linnéa Laupstad, Lena Silano e Rinsola Babajide