Lesionado desde setembro do ano passado, Ter Stegen se encontra na reta final de sua recuperação. A expectativa é que o alemão volte a ficar disponível para Hansi Flick nas próxima semanas. Fato é que Wojciech Szczesny se reencontrou no futebol ao assumir a vaga de titular do Barcelona. Neste sentido, o questionamento do momento na Catalunha é de quem deve assumir o gol da equipe.

Livre no mercado desde que deixou a Juventus, Szczesny ficou esquecido por um tempo no futebol europeu. Mesmo com o currículo recheado, o polonês chegou a dois meses sem emprego. A oportunidade surgiu quando Ter Stegen se lesionou e o Barcelona precisava de um nome à altura para substitui-lo.

Experiente, Szczesny assumiu e voltou a ser um dos melhores goleiros do mundo sob o comando de Hansi Flick. São 23 partidas na temporada, sendo 12 sem sofrer gols, ou seja, aproveitamento superior a 50%. Seu bom desempenho lhe trouxe, também, conforto em relação ao retorno de Ter Stegen e a briga pela titularidade.

— Estou aqui para substituir Ter Stegen, mas quero jogar nesta competição e, aconteça o que acontecer, respeitarei a decisão. Quando ele estiver disponível, a decisão é do técnico, não nossa. Entendemos muito bem a situação. Não é constrangedora nem tensa. É uma situação particular e delicada. Aconteça o que acontecer, entenderemos e respeitaremos, porque ambos queremos o melhor para a equipe — disse em coletiva.

Para confortar ainda mais Szczesny, caso o Barcelona queira utilizar Ter Stegen na Champions League, seria necessário tirar o polonês da lista de inscritos. A hipótese é vista como pouco provável, já que o Barça se encontra na semifinal e a tendência é que a base do time seja mantida para os jogos finais.

Fato é que, antes de se lesionar, Ter Stegen também era um dos melhores goleiros do mundo, além de ser homem de confiança do Barcelona desde 2014. Foram sete jogos disputados na atual temporada, sendo apenas um sem sofrer gols.

Hansi Flick despista sobre escolha entre Ter Stegen e Szczesny

Questionado em coletiva que antecedeu o jogo contra o Borussia Dortmund sobre quem seria o titular do Barça para o fim da temporada, Hansi Flick despistou sobre o assunto, não dando indícios de quem é o seu favorito para a vaga.

— Tudo pode acontecer no futebol. Não posso dar uma resposta 100% — disse.

Querendo abrir ainda mais vantagem para o Real Madrid em La Liga, o Barcelona retorna aos gramados no sábado (19), quando recebe o Celta de Vigo. Passadas 31 rodadas, o Culés somam quatro pontos a mais que os rivais da capital espanhola.