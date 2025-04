Ex-capitão da seleção da Colômbia e um dos grandes personagens do futebol sul-americano, Valderrama questionou atitudes de Vini Jr, afirmando que o jogador "não precisa chorar". O lendário meio-campista, considerado um dos maiores jogadores do país, criticou a atuação do brasileiro no confronto entre Real Madrid e Arsenal, válido pelas quartas de final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Carlos Valderrama deu entrevista ao canal "Fútbol de Primera", em que analisou a partida entre Real Madrid e Arsenal pela Champions League. O ex-jogador foi afirmou que o brasileiro precisa parar de reclamar e ser mais enfático em seu jogo.

continua após a publicidade

- Ele não precisa. Você aprende com os melhores. E os melhores jogadores que ele tem agora não choram. Você os viu, eles bateram neles e pararam, e bateram neles e pararam, por que eu vou chorar? Ele não precisa chorar, ele tem que jogar - afirmou Valderrama sobre a atuação do brasileiro.

Vini Junior no aquecimento antes de Real Madrid x Valencia. (Foto: Javier Soriano / AFP)

No entanto, apesar das críticas ao Melhor do Mundo de 2024, Valderrama admitiu ser fã de Vini Jr, elogiando o atacante e alegando ser entusiasta do futebol apresentado pelo brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr manda recado após queda do Real Madrid na Champions

- Enquanto ele estiver jogando, Messi é Messi. Mbappé, Vini, Lucho Díaz e eu gosto dos dois do Barça: Raphinha e Yamal - respondeu Valderrama, quando perguntado sobre os jogadores favoritos.

Atuação de Vini Jr no confronto contra o Arsenal

Vinícius foi o autor do único gol dos Merengues na eliminatória. Depois do dolorido revés na capital inglesa, o time comandado por Carlo Ancelotti se expôs para buscar o resultado, e viu o Arsenal abrir o placar com Saka, já na segunda etapa. Dois minutos depois, em saída errada dos ingleses, o camisa 7 roubou a bola de Saliba e bateu rápido para o gol vazio, já que David Raya estava adiantado na saída com os pés.

Vini Jr foi eleito o segundo melhor jogador em campo do Real Madrid e recebeu nota sete, tendo ficado atrás apenas de Courtois. O brasileiro foi elogiado pelo gol marcado, mas também pelo esforço demonstrado durante os noventa minutos em campo.

🔢 Números de Vini Jr em Real Madrid 1x2 Arsenal

⌛ 90 minutos jogados

🥅 1 gol

⚽ 63 ações com a bola

🧠 61% nos passes (11 de 18)

🪄 3 passes decisivos

🎯 6 finalizações

⚔️ 55% dos duelos vencidos

🥊 5 faltas sofridas

Agora, o Arsenal terá pela frente o Paris Saint-Germain, que eliminou o Aston Villa em grande eliminatória. Do outro lado da chave, Inter de Milão e Barcelona se enfrentam por uma vaga na decisão, marcada para o dia 31 de maio.