Um dos grandes jogadores da última década do Manchester United, Antonio Valencia afirmou que o Real Madrid o procurou enquanto jogava nos Red Devils. O equatoriano admitiu que "se sentiu balançado com a proposta e chegou a ter reuniões com executivos do clube", entretanto, sua família estava feliz na cidade de Manchester, e por isso, tomou a decisão de permanecer no clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antonio Valencia chegou ao Manchester United logo após a saída de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. O equatoriano jogou nos Red Devils por 10 anos, se tornando um dos recentes ídolos do clube. Na equipe, o jogador foi duas vezes campeão da Premier League, uma vez vencedor da Copa da Inglaterra, conquistou a Copa da Liga da Inglaterra duas vezes, três vezes a Supertaça da Inglaterra e foi o grande campeão da Liga Europa em 2017.

continua após a publicidade

Quando perguntado sobre um suposto interesse do Real Madrid em sua contratação, Valencia confirmou que houve contatos. O equatoriano afirmou que adorou a ideia proposta pelo clube madrilenho, entretanto, não assinou, pois considerou a felicidade da sua família.

➡️Ex-Vasco deve reforçar o Chelsea, adversário do Flamengo, no Mundial de Clubes

- Sim, tive a oportunidade de assinar pelo Real Madrid. Na verdade, tive uma reunião com um executivo do clube. Adorei a ideia, mas sempre pensei na minha família e foi ela quem tomou a decisão. Eles me disseram que estavam felizes em Manchester e então decidimos ficar. Sou grato às pessoas do Real Madrid por me darem a oportunidade de conhecê-lo e saber que estavam interessadas em mim - afirmou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Valencia também comentou sobre sua chegada no Manchester United

O ex-jogador também falou sobre a chegada nos Red Devils. Valencia afirmou que chegou cheio de expectativas no clube, mas ao chegar na equipe, se deparou com um sentimento de tristeza e vazio após a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United. Entretanto, apesar da pressão em ser um "substituto" do astro português, Valencia foi feliz e conseguiu passar por cima.

Valencia deixando Hazard no chão nos tempos de Manchester United (Foto: Ben STANSALL / AFP)

- Minha chegada foi incrível. Cristiano tinha marcado muitos gols naquela temporada, cerca de 40. As pessoas estavam tristes com a saída dele. Cheguei de Wigan e foi difícil para mim porque as pessoas não aceitaram isso. Eles pensaram que eu iria substituir o Cristiano, mas não, eu iria fazer o meu trabalho - afirmou Valencia

- As primeiras partidas foram muito difíceis, toda vez que eu pegava na bola eu sentia aquela pressão. A imprensa falava disso todos os dias, então eu não estava me divertindo. Mas eu me concentrei muito nos treinos, nos jogos, e fui melhorando. Aí está, passei 10 anos maravilhosos em Manchester - completou o equatoriano.

O jogador passou 10 anos no Manchester United, se despedindo em 2019 rumo ao futebol do seu país. Valencia foi para o Equador jogar pela LDU, onde ganhou a Copa e a Supercopa.