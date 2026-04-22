Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pela quinta fase da competição

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
13:46
Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)
Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)
Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em duelo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Relacionadas

O Athletico Paranaense chega confiante para o confronto e aposta na força dentro de casa para abrir vantagem no mata-mata. O Furacão costuma crescer em jogos decisivos e tenta transformar o mando de campo em um diferencial importante na busca pela classificação.

Já o Atlético Goianiense entra em campo com postura competitiva e disposto a surpreender fora de casa. O Dragão sabe que um bom resultado longe de seus domínios pode mudar completamente o cenário do confronto e aposta na consistência coletiva para equilibrar a disputa.

Ficha do jogo

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
Atlético-GO-escudo-onde-assistir
ACG
Copa do Brasil
5° fase
Data e Hora
quinta-feira, 23 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local
Ligga Arena (PR)
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)
Var
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Onde assistir
Premiere

Tudo sobre Athletico-PR x Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Athletico-PR
Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias, Jadson; Luiz Gustavo, Portilla, Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros.

🔴⚪ Atlético-GO
Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto, Guilherme Lopes; Cristiano, Jader, Assis; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony.

