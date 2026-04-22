Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em duelo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
O Athletico Paranaense chega confiante para o confronto e aposta na força dentro de casa para abrir vantagem no mata-mata. O Furacão costuma crescer em jogos decisivos e tenta transformar o mando de campo em um diferencial importante na busca pela classificação.
Já o Atlético Goianiense entra em campo com postura competitiva e disposto a surpreender fora de casa. O Dragão sabe que um bom resultado longe de seus domínios pode mudar completamente o cenário do confronto e aposta na consistência coletiva para equilibrar a disputa.
Ficha do jogo
Tudo sobre Athletico-PR x Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA Athletico-PR 🆚 Atlético-GO
5° fase - Copa do Brasil
📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ligga Arena (PR)
👁️ Onde assistir: Premiere 🕴️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
🚩 Assistente 2: Ricardo Junio de Souza (MG)
🧑⚖️ Quarto árbitro: Marco Antonio Dos Santos Travessolo (PR)
📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Athletico-PR
Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias, Jadson; Luiz Gustavo, Portilla, Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros.
🔴⚪ Atlético-GO
Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto, Guilherme Lopes; Cristiano, Jader, Assis; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony.
