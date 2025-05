Athletic x Vila Nova: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo ATH VNO 6ª RODADA BRASILEIRÃO SÉRIE B Data e Hora terça-feira, 6/5/2025, às 20h30 (de Brasília) Local Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Leila Naiara Moeira (DF) e Lehi Sousa Silva (DF) Var José Cláudio Rocha Filho (SP) Onde assistir ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília) no Independência, em Belo Horizonte, o Athletic receberá o Vila Nova pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca equipes em momentos distintos na temporada, um em fuga da zona de rebaixamento e outro visando consolidação no G-4, e terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Athletic, que tem mandado seus jogos no Independência em meio às reformas na Arena Sicredi, em São João del-Rei, se vê em situação desconfortável nas primeiras rodadas. Na 18ª colocação, a equipe tenta engrenar após o triunfo sobre o Volta Redonda, o primeiro na competição.

A equipe mineira deve ir a campo com: Adriel; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Edson Miranda, Sidimar; Rodrigo Gelado, Sandry, Amorim, David Braga; Max, Lincoln.

Do outro lado, o Vila Nova é só alegria e confiança. Com 10 pontos, o time goiano ocupa a 4ª posição na tabela e faz projeção otimista para 2025. Chegando após derrota na Copa do Brasil para o Cruzeiro, o Tigre vê na partida a chance de rápida recuperação e afirmação nas primeiras colocações da Série B.

O Vila Nova deve ir a campo com: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)

Adriel; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Edson Miranda, Sidimar; Rodrigo Gelado, Sandry, Amorim e David Braga; Max e Lincoln.

VILA NOVA (Técnico: Rafael Lacerda)

Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.