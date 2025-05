O Novo Basquete Brasil (NBB) divulgou neste domingo (4) os confrontos das quartas de final do campeonato. Os jogos serão decididos em melhor de cinco, ou seja, o time que vencer três jogos avança para as semifinais. As partidas começam na próxima sexta-feira e podem avançar até o dia 21 de abril, a depender do resultado dos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O local dos confrontos das quartas de final do NBB é definido conforme a campanha do time durante a primeira fase do torneio: a equipe melhor colocada faz o primeiro jogo fora de casa e duas partidas como mandante. Se não houver uma decisão, o quarto jogo será na casa do pior colocado, já o último terá o melhor colocado como mandante. Abaixo, o Lance! detalha os confrontos e onde assistir às quartas do NBB.

Agenda e onde assistir às quartas de final do NBB

🏀 (1º) KTO/Minas x R10 Score Vasco da Gama (8º)

Jogo 1: 09/05 (sex), 20h – São Januário

📺 sportv e NBB BasquetPass

09/05 (sex), 20h – São Januário 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 2: 12/05 (seg), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

12/05 (seg), 19h – Arena UniBH 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 3: 14/05 (qua), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

14/05 (qua), 19h – Arena UniBH 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 17/05 (sáb), 13h – a definir

📺 sportv e NBB BasquetPass

17/05 (sáb), 13h – a definir 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 5 (se necessário): 20/05 (ter), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

Minas e Vasco em jogo da temporada regular do NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

🏀 (5º) Bauru Basket x São Paulo (13º)

Jogo 1: 09/05 (sex), 20h30 – MorumBis

📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass

09/05 (sex), 20h30 – MorumBis 📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 2: 12/05 (seg), 19h30 – Panela de Pressão

📺 YouTube do NBB, UOL e NBB BasquetPass

12/05 (seg), 19h30 – Panela de Pressão 📺 YouTube do NBB, UOL e NBB BasquetPass Jogo 3: 14/05 (qua), 21h – Panela de Pressão

📺 ESPN e NBB BasquetPass

14/05 (qua), 21h – Panela de Pressão 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 17/05 (sáb), 17h – MorumBis

📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass

17/05 (sáb), 17h – MorumBis 📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 5 (se necessário): 20/05 (ter) – Panela de Pressão

Bauru e São Paulo em jogo da temporada regular do NBB (Foto: Nilton Fukuda/Saopaulofc.net)

🏀 (2º) Flamengo x Corinthians (10º)

Jogo 1: 10/05 (sáb), 11h – Wlamir Marques

📺 ESPN e NBB BasquetPass

10/05 (sáb), 11h – Wlamir Marques 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 2: 13/05 (ter), 20h15 – Tijuca Tênis Clube

📺 ESPN e NBB BasquetPass

13/05 (ter), 20h15 – Tijuca Tênis Clube 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 3: 15/05 (qui), 18h30 – Tijuca Tênis Clube

📺 YouTube do NBB, FlamengoTV e NBB BasquetPass

15/05 (qui), 18h30 – Tijuca Tênis Clube 📺 YouTube do NBB, FlamengoTV e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 18/05 (dom) – Wlamir Marques

18/05 (dom) – Wlamir Marques Jogo 5 (se necessário): 21/05 (qua) – Tijuca Tênis Clube

Flamengo e Corinthians em jogo do NBB (Foto: Beto Miller)

🏀 (3º) Sesi Franca x Pinheiros (6º)

Jogo 1: 10/05 (sáb), 15h – Henrique Villaboim

📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass

10/05 (sáb), 15h – Henrique Villaboim 📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 2: 13/05 (ter), 19h – Pedrocão

📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass

13/05 (ter), 19h – Pedrocão 📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 3: 15/05 (qui), 20h – Pedrocão

📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass

15/05 (qui), 20h – Pedrocão 📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 18/05 (dom) – Henrique Villaboim

18/05 (dom) – Henrique Villaboim Jogo 5 (se necessário): 21/05 (qua) – Pedrocão

Franca e Pinheiros em jogo do NBB (Foto: Marcos Limonti/SESI Franca)

*Datas e horários sujeitos a alterações