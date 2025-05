Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo VAS BAH Final Copa do Brasil Data e Hora terça-feira, 6 de maio, às 18h (de Brasília) Local Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Hieger Tulio Cardoso (MG) Assistentes Leonardo Henrique Pereira (MG) e Rodney Faria Lima (MG) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Vasco e Bahia se enfrentam a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira (6), em partida válida pela final da Copa do Brasil sub-17. O jogo, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Sportv.

Para chegar na grande decisão, o Vasco eliminou o maior rival, o Flamengo. O Cruz-Maltino venceu nas duas partidas das semifinais. Na primeira, por 4 a 2, e, na segunda, por 3 a 0.

Já o Bahia despachou o São Paulo. Na primeira partida, o Esquadrão de Aço empatou com a equipe paulista em 4 a 4. No segundo jogo das semifinais garantiu a classificação com uma simples vitória por 1 a 0.

Vasco e Bahia se enfrentam na final da Copa do Brasil sub-17 (Foto: Divulgação/Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Bahia pela Copa do Brasil sub-17

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

FINAL - COPA DO BRASIL SUB-17

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de maio, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv;

🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG);

🚩 Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Rodney Faria Lima (MG);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Cassio Barros)

Lucas Andrade; Lucas Melim, Renan, Kaique Ferreira e Lucas Rafael; Léo Félix, Luis Felipe e Andrey Fernandes; Davi Gomes, Medina e Diego Minete.

BAHIA (Técnico: Léo Mendes)

Jampa; Bruno Ricardo, Alessandro, Ruan Victor e Santana; Emerson, Pedro Paulo e Andrew; Ruan Pablo, Richarllyson, Dell.