Confiante em um acordo com Carlo Ancelotti, a CBF já admite a possibilidade de enviar a chamada "lista larga" de convocados da Seleção Brasileira para a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Equador e Paraguai, com jogadores escolhidos pelo departamento de futebol, que inclui até mesmo dirigentes, como o coordenador Rodrigo Caetano e o gerente Juan. O prazo final para o envio dessa lista, com cerca de 50 nomes, é 18 de maio.

Na CBF, ninguém admite publicamente qual é o alvo da Seleção Brasileira, mas esse sigilo é apenas protocolar. O primeiro da lista desde sempre é Ancelotti, do Real Madrid, que só vai negociar oficialmente após se desvincular do time espanhol. A expectativa é de que isso aconteça assim que o time não tenha mais chances de conquistar a liga espanhola, que termina em 25 de maio.

— Os nomes já ventilados indicam um treinador que tenha um perfil de campo que tenha um modelo de jogo dominante. A Seleção Brasileira não aceita nada diferente, mas também que tenha uma liderança importante perante os jogadores, e é por isso mesmo que a gente acabou convergindo para esses nomes. Eu acho que esse é o perfil ideal, mesmo sabendo que a Seleção, a dinâmica da Seleção, ela é muito diferente de clube — disse Rodrigo Caetano nesta segunda-feira (5), em entrevista ao "SporTV".

O plural utilizado se refere aos outros cogitados para assumir a Seleção Brasileira, que são os portugueses Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, que desde a semana passada está livre no mercado. Mas a CBF só irá atrás deles se as tratativas com Carlo Ancelotti forem encerradas, o que não aconteceu até o momento.

Com ou sem Ancelotti, CBF precisa enviar lista com pré-convocados até 18 de maio

É por causa da incerteza sobre quando o técnico irá se desvincular do Real Madrid que a CBF cogita enviar a lista larga sem a assinatura do novo treinador. O Brasil jogará com o Equador e 5 de junho, e com o Paraguai no dia 10. O prazo de 18 de maio é uma exigência da Fifa para informar aos clubes sobre jogadores que eventualmente terão de ser liberados durante essa Data Fifa. E é a partir desses cerca de 50 nomes que sai a lista definitiva, em geral com 23 convocados.

— Sempre se tem um plano alternativo. Óbvio, trabalhamos com esse cenário de termos aí a concretização de um desses nomes. Mas para quem trabalha com planejamento, você sempre tem que ter alternativas — considerou Caetano.

— Por isso, peço compreensão, por mais que a gente saiba que é um tema de extrema relevância, estamos falando aí de um patrimônio nacional, patrimônio cultural do nosso País, que é a Seleção Brasileira. Mas nesses momentos de negociação com determinados nomes, muitas vezes precisamos do sigilo, tratar as questões realmente de forma interna. Elas podem fazer diferença em prol da CBF, em prol da Seleção. Por isso que a gente trabalha com cautela, cuidado, mas é óbvio que a gente tem que ter planos alternativos para isso — acrescentou o coordenador da Seleção Brasileira.