Atalanta II x Reggiana: onde assistir, horário e escalações
Atalanta II x Reggiana: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Atalanta II e Reggiana se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale, em Caravaggio, pela 13ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atalanta II foi derrotado pelo Spezia por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027, em jogo fora de casa. Já a Reggiana venceu o Sambenedettese por 2 a 0, também pela Serie C1 2026/2027, atuando em casa.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Atalanta II ocupa posição intermediária no Grupo B, enquanto a Reggiana busca recuperação após algumas derrotas recentes, mantendo-se competitiva na mesma chave.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Caravaggio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale, Caravaggio
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; F. Simonetto, I. Isoa, A. Guerini e D. Ghislandi; A. Manzoni, D. Pounga e F. Steffanoni; Siren Diao, G. Misitano e G. Bertolini.
Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; T. Lepri, D. Quaranta, S. Bonetti e L. Libutti; K. Jónsson, M. Cavion e F. Vallarelli; M. Portanova, M. Rover e E. Cavaliere.
Tudo sobre
Onde Assistir
Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 7 horas
Onde Assistir
Monaco x Nordsjaelland: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
AZ Alkmaar x Juventus: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/11/2026)Há 18 horas
Onde Assistir
Milan x Ferencváros: onde assistir, horário e escalaçõesHá 20 horas
Mais LANCE!