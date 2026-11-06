Atalanta II x Reggiana: onde assistir, horário e escalações

Atalanta II e Reggiana se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale, em Caravaggio, pela 13ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Atalanta II foi derrotado pelo Spezia por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027, em jogo fora de casa. Já a Reggiana venceu o Sambenedettese por 2 a 0, também pela Serie C1 2026/2027, atuando em casa.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Atalanta II ocupa posição intermediária no Grupo B, enquanto a Reggiana busca recuperação após algumas derrotas recentes, mantendo-se competitiva na mesma chave.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 7 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale, Caravaggio

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Comunale, Caravaggio

Rodada: 13

Fase: Girone B

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Escalações prováveis

Atalanta II

Técnico: N. Beati

A. Anelli; F. Simonetto, I. Isoa, A. Guerini e D. Ghislandi; A. Manzoni, D. Pounga e F. Steffanoni; Siren Diao, G. Misitano e G. Bertolini.

Reggiana

Técnico: A. Tesser

J. Furlan; T. Lepri, D. Quaranta, S. Bonetti e L. Libutti; K. Jónsson, M. Cavion e F. Vallarelli; M. Portanova, M. Rover e E. Cavaliere.