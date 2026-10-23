Atalanta II x Campobasso: onde assistir, horário e escalações
Atalanta II x Campobasso: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Atalanta II e Campobasso se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale, em Caravaggio, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atalanta II venceu o Gubbio por 2 a 0 fora de casa, pela Serie C1. Já o Campobasso foi derrotado pelo Perugia por 5 a 1 em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Atalanta II ocupa a 11ª colocação, enquanto o Campobasso está em 16º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 24 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Caravaggio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale, Caravaggio
Rodada: 11
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; Albert Navarro, A. Guerini, I. Isoa e F. Bergonzi; D. Ghislandi, S. Levak e F. Steffanoni; T. De Nipoti, G. Misitano e Siren Diao.
Campobasso
Técnico: D. Mangia
A. Spurio; R. Pierno, C. Celesia, G. Corbo e F. Papini; D. Agazzi, R. Di Vico e L. Carfora; M. Stoppa, A. Bifulco e A. Galeandro.
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