América-MG x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

América-MG e Operário-PR se enfrentam no dia 17 de outubro, às 18h30, no Estádio Raimundo Sampaio, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney+, ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Brasileirão Série B 2026, o América-MG vem de derrota fora de casa para o Criciúma por 1 a 0, derrota em casa para o Fortaleza por 1 a 0 e derrota fora para o Atlético-GO por 2 a 0.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 18h30

Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais

Rodada: 34

Fase: Temporada regular

O Operário-PR vem de derrota em casa para o Goiás por 2 a 0, derrota em casa para o Botafogo-SP por 2 a 1 e derrota fora para o Juventude por 3 a 0.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular) 📅 Data: 17 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais 📺 Onde assistir: Disney+, ESPN, ESPN e Disney+ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

América-MG

Técnico: João Bonfatti

Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; Luidy, J. Jiménez e Barreto; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.

Operário-PR

Técnico: Alberto Valentim

Vágner; Gabriel Feliciano, Miranda, Joseph e Maguinho; Brenno, Pedro Vilhena e Charles; J. Zuluaga, Hildeberto e Caio Dantas.

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