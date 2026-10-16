América-MG x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações
América-MG x Operário-PR: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
América-MG e Operário-PR se enfrentam no dia 17 de outubro, às 18h30, no Estádio Raimundo Sampaio, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney+, ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Brasileirão Série B 2026, o América-MG vem de derrota fora de casa para o Criciúma por 1 a 0, derrota em casa para o Fortaleza por 1 a 0 e derrota fora para o Atlético-GO por 2 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
O Operário-PR vem de derrota em casa para o Goiás por 2 a 0, derrota em casa para o Botafogo-SP por 2 a 1 e derrota fora para o Juventude por 3 a 0.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
- 📺 Onde assistir: Disney+, ESPN, ESPN e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
América-MG
Técnico: João Bonfatti
Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; Luidy, J. Jiménez e Barreto; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.
Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Vágner; Gabriel Feliciano, Miranda, Joseph e Maguinho; Brenno, Pedro Vilhena e Charles; J. Zuluaga, Hildeberto e Caio Dantas.
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (16/10/2026)Há 3 minutos
Onde Assistir
Bedford Town x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 minutos
Onde Assistir
Spalding United x Alvechurch: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 minutos
Onde Assistir
Macclesfield x Anstey Nomads: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 minutos
Onde Assistir
Fylde x Atherton Collieries: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 minutos
Onde Assistir
Gateshead x Stafford Rangers: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 minutos
Mais LANCE!