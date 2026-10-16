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América-MG x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

América-MG x Operário-PR: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - América-MG x Operário-PR
Onde assistir ao vivo a partida entre América-MG e Operário-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

América-MG e Operário-PR se enfrentam no dia 17 de outubro, às 18h30, no Estádio Raimundo Sampaio, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney+, ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Brasileirão Série B 2026, o América-MG vem de derrota fora de casa para o Criciúma por 1 a 0, derrota em casa para o Fortaleza por 1 a 0 e derrota fora para o Atlético-GO por 2 a 0.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

O Operário-PR vem de derrota em casa para o Goiás por 2 a 0, derrota em casa para o Botafogo-SP por 2 a 1 e derrota fora para o Juventude por 3 a 0.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 17 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
  5. 📺 Onde assistir: Disney+, ESPN, ESPN e Disney+
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

América-MG
Técnico: João Bonfatti
Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; Luidy, J. Jiménez e Barreto; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.

Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Vágner; Gabriel Feliciano, Miranda, Joseph e Maguinho; Brenno, Pedro Vilhena e Charles; J. Zuluaga, Hildeberto e Caio Dantas.

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Coelho - Mascote do América-MG
Belo Horizonte, 09/12/2021 – Campeonato Brasileiro da Série A – América x São Paulo – , durante partida entre América e São Paulo válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada no Estádio Raimundo Sampaio – Arena Independência nesta quinta-feira (09). Foto: Mourão Panda / AFC
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