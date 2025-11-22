Amazonas x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Onça Pintada e Coxa estão separados por 29 pontos na Série B
Amazonas e Coritiba se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Carlos Zamith, pela 38ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).
O Amazonas foi o terceiro clube rebaixado e ocupa a 18ª colocação, com 36 pontos. Já o Coxa é o líder, com 65 pontos, já garantiu o acesso antecipado e pode ser o campeão.
Amazonas x Coritiba
Como chegam os dois times?
O Amazonas empatou com o Paysandu em 2 a 2, na Curuzu, e caiu para a Série C com uma rodada de antecedência. A Onça Pintada chegou a ter uma proposta para mandar o jogo em Londrina, mas a negociação não evoluiu pelo regulamento da Série B proibir essa manobra nas cinco rodadas finais.
Para o jogo, o técnico Aderbal Lana tem as baixas dos volantes Erick Varão e Robertinho, suspensos. Xavier deve entrar no meio. Já o atacante Kevin Ramírez retorna após desfalcar o time no último jogo por motivos pessoais. A dúvida é se o lateral-direito Carlos Akapo, convocado por Guiné Equatorial na Data Fifa, retorna a tempo.
O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o Athletic-MG, no Couto Pereira, e não perde há cinco jogos, com duas vitórias e três igualdades. Para conquistar o título, o Coxa precisa de uma vitória ou um empate. Em caso de derrota, tem que torcer para o rival Athletico não vencer o América-MG, em casa.
O treinador Mozart tem os retornos do volante Wallisson, impedido de atuar contra o Athletic-MG por uma cláusula contratual, e do meia Josué, que cumpriu suspensão. Filipe Machado e Carlos de Pena saem do time. Por outro lado, três jogadores reservas estão suspensos: o lateral-esquerdo João Almeida e os atacantes Everaldo e Gustavo Coutinho.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Amazonas e Coritiba pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
AMAZONAS X CORITIBA
38ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Carlos Zamith, em Manaus (AM)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AMAZONAS (Técnico: Aderbal Lana)
Renan; Domingos, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Larry Vásquez, Xavier (Joaquín Torres) e Rafael Tavares; Diego Torres, Kevin Ramírez (William Barbio) e Henrique Almeida.
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.
