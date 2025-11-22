Coritiba e Athletico revivem a mesma história de 30 anos atrás no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela última rodada da Série B. A dupla Atletiba é a única com chance de título na atual edição, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviará o troféu para os dois estádios.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 1995, a Segundona não era de pontos corridos e tinha quatro fases. No quadrangular final, quatro clubes disputaram duas vagas para a Série A: Coxa, Furacão, Central-PE e Mogi Mirim.

Diferente de 2025, o Furacão garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro com duas rodadas de antecedência. A comemoração aconteceu ao vencer o Mogi Mirim por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada.

continua após a publicidade

Já o Coxa conseguiu subir na quinta rodada, justamente no clássico contra o Athletico, ao vencer por 3 a 0, no Couto Pereira, e impedir o título antecipado do rival. Assim, como neste ano, a dupla Atletiba brigou pelo troféu.

O cenário na última rodada foi com os dois times paranaense empatados com 10 pontos, mas com a equipe alviverde em vantagem no saldo de gols (9 a 0). Os jogos da rodada final eram Mogi Mirim x Coritiba e Athletico x Central-PE, com os adversários eliminados.

continua após a publicidade

Com reclamações da arbitragem, o Coxa não conseguiu a vitória e empatou em 1 a 1, tendo um gol anulado e um pênalti contra polêmico. Já o Furacão, que enviou a 'mala branca' ao time paulista como incentivo financeiro para complicar o Coritiba, goleou a equipe pernambacana por 4 a 0 e conquistou o primeiro título nacional.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Coritiba x Athletico , pela quinta rodada do quadrangular da Série B de 1995. Divulgação/Coritiba

Coritiba já subiu, e Athletico busca acesso na Série B

A 38ª e última rodada da Segundona definirá o campeão, além de três acessos e um rebaixado. Pela taça, o Coxa visita o Amazonas, e Furacão recebe o América-MG, ambos às 16h30 (de Brasília).

Quem está mais perto do título é o Coritiba, que precisa de um empate ou uma vitória para garantir a terceira conquista da Série B e se tornar o maior vencedor da história. O adversário da tarde caiu para a Série C com uma rodada de antecedência.

Já o Athletico, que ainda não confirmou a classificação à Série A, tem que vencer e torcer para o rival não ganhar para ser bicampeão da competição. Do outro lado em campo, o Coelho confirmou a permanência na Segundona na rodada passada.

Além do título, a rodada final também traz disputas pelo acesso. Com o Coritiba garantido, cinco times disputam as três vagas restantes: Athletico, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. O Furacão leva vantagem e só não confirma o retorno à Série A com uma única combinação em 33 cenários.

Na parte de baixo, três rebaixados estão definidos: Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. O último a cair está entre Ferroviária-SP, Botafogo-SP e Athletic-MG.

➡️ Faça a simulação da última rodada da Série B

Troféu e medalhas da Série B de 2025. Foto: Junior Souza/CBF

As contas de Athletico e Coritiba

Athletico

Acesso

qualquer empate e qualquer vitória

Título

vitória e derrota do Coritiba

Sem acesso

Derrota do Athletico para o América-MG, em casa

Vitória do Criciúma contra o Cuiabá, fora

Vitória da Chapecoense sobre o Atlético-GO, em casa

Vitória do Goiás diante do Remo, fora

Coritiba

Título