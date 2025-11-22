O que está em jogo e os cenários da última rodada da Série B
Restam três vagas no G-4 para classificação à elite e uma na zona de rebaixamento
A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro definirá as três vagas restantes no G-4 e a última equipe rebaixada para a Série C neste domingo (23). Cinco equipes disputam o acesso à elite, enquanto outras três batalham para evitar o descenso.
Com uma rodada a disputar, a classificação tem: Coritiba (65 pontos, já com acesso garantido), Athletico-PR (62), Criciúma (61), Goiás (61), Chapecoense (59) e Remo (59). Na briga pelo título, o Coxa joga por um empate contra o rebaixado Amazonas para confirmar a taça. O Furacão, três pontos atrás, precisa vencer o América-MG e torcer por derrota do rival para superar o líder no critério de vitórias.
As combinações para o acesso são as seguintes:
Athletico-PR: garante vaga com empate diante do América-MG.
Criciúma: sobe se vencer o Cuiabá; em caso de empate, depende de tropeços de Chapecoense ou Goiás.
Goiás: assegura o acesso vencendo o Remo; com empate, precisa de tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.
Chapecoense: precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeço de Goiás ou Criciúma, ou derrota do Athletico-PR.
Remo: precisa vencer o Goiás e torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.
Briga contra o rebaixamento à Série C
Na parte inferior da classificação, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados. A última vaga aberta envolve Ferroviária (17º), Botafogo-SP (16º) e Athletic (15º). Nenhum deles se enfrenta diretamente. Athletic e Botafogo-SP, ambos com 41 pontos, permanecem na Série B com vitórias simples e, em caso de empate, dependem de tropeço da Ferroviária. A equipe de Araraquara precisa vencer o Operário-PR e torcer por tropeço de um dos dois concorrentes.
Oito partidas da rodada final serão disputadas no domingo, às 16h30 (de Brasília). Vila Nova e Volta tiveram duelo antecipado e ficaram no empate por 2 a 2, enquanto Novorizontino e CRB se enfrentam neste sábado (22), às 19h30.
