O que está em jogo e os cenários da última rodada da Série B

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro definirá as três vagas restantes no G-4 e a última equipe rebaixada para a Série C neste domingo (23). Cinco equipes disputam o acesso à elite, enquanto outras três batalham para evitar o descenso.

Com uma rodada a disputar, a classificação tem: Coritiba (65 pontos, já com acesso garantido), Athletico-PR (62), Criciúma (61), Goiás (61), Chapecoense (59) e Remo (59). Na briga pelo título, o Coxa joga por um empate contra o rebaixado Amazonas para confirmar a taça. O Furacão, três pontos atrás, precisa vencer o América-MG e torcer por derrota do rival para superar o líder no critério de vitórias.

As combinações para o acesso são as seguintes:

Athletico-PR: garante vaga com empate diante do América-MG.

Criciúma: sobe se vencer o Cuiabá; em caso de empate, depende de tropeços de Chapecoense ou Goiás.

Goiás: assegura o acesso vencendo o Remo; com empate, precisa de tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.

Chapecoense: precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeço de Goiás ou Criciúma, ou derrota do Athletico-PR.

Remo: precisa vencer o Goiás e torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.

Briga contra o rebaixamento à Série C

Na parte inferior da classificação, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados. A última vaga aberta envolve Ferroviária (17º), Botafogo-SP (16º) e Athletic (15º). Nenhum deles se enfrenta diretamente. Athletic e Botafogo-SP, ambos com 41 pontos, permanecem na Série B com vitórias simples e, em caso de empate, dependem de tropeço da Ferroviária. A equipe de Araraquara precisa vencer o Operário-PR e torcer por tropeço de um dos dois concorrentes.

Oito partidas da rodada final serão disputadas no domingo, às 16h30 (de Brasília). Vila Nova e Volta tiveram duelo antecipado e ficaram no empate por 2 a 2, enquanto Novorizontino e CRB se enfrentam neste sábado (22), às 19h30.

