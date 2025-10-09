O zagueiro Iván Román foi cortado da seleção chilena após sofrer uma fratura, O jogador irá retornar para o Atlético onde passará por cirurgia realizada pelo departamento médico do clube.

O zagueiro Iván Román foi cortado da seleção chilena após sofrer uma fratura, O jogador irá retornar para o Atlético onde passará por cirurgia realizada pelo departamento médico do clube.

De acordo com nota oficial da seleção chilena de futebol, o jovem defensor sentiu dores persistentes na mão esquerda e foi conduzido para exames de imagem. Os exames constataram uma fratura no escafóide, região do punho, entre o polegar e o antebraço, o que só pode ser corrigido com procedimento cirúrgico.

Iván Román ao lado do diretor de futebol do Galo Victor Bagy em sua apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Lista de desfalques do Atlético

Com a lesão de Iván Román, o Atlético tem mais um desfalque para o clássico contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira (15), na Arena MRV, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Além dele, Vitor Hugo e Igor Gomes receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Sport e estão suspensos.

Na lista de lesionados, o treinador também teve um problema no jogo desta quarta-feira (8). Lyanco sentiu fortes dores na região do tendão de aquiles e vira dúvida. Além dele estão no dm os meias Alexsander e Patrick, e os atacantes Caio Maia, Tomás Cuello e Júnior Santos.

Ivan Román é aposta para o futuro da defesa do Atlético-MG

Contratado no início de 2025 junto ao Palestino, do Chile, o jovem zagueiro Ivan Román, de 18 anos, chegou ao Atlético-MG cercado de expectativa. Com passagens pelas seleções de base do Chile e quase 50 jogos como profissional em seu país natal, o defensor é visto como um investimento de médio a longo prazo pelo clube alvinegro.

Com boa leitura de jogo, velocidade e qualidade na saída de bola, Román se destaca pelo perfil técnico moderno, capaz de construir jogadas desde a defesa e atuar com segurança na marcação. Essas características foram determinantes para que o Atlético apostasse em sua contratação até dezembro de 2029.

Apesar do potencial, o zagueiro ainda busca espaço no elenco principal e enfrenta o processo natural de adaptação ao futebol brasileiro ,mais intenso e competitivo. Além disso, a forte concorrência no setor defensivo exige paciência e consistência para conquistar minutos em campo sob o comando de Jorge Sampaoli. A expectativa interna é de que, com tempo, Ivan Román evolua física e taticamente, tornando-se uma opção confiável para o sistema defensivo do Galo.