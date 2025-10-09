Salah supera Drogba, quebra recorde e faz história com geração do Egito

Com dois gols contra Djibuti, Salah quebrou um recorde nas Eliminatórias da África e faz história com a geração do Egito classificada para a Copa do Mundo. O jogador se tornou o maior goleador da história do torneio qualificatório para o Mundial, tendo balançado as redes 20 vezes somando todas as edições disputadas pelo camisa 10.

Com os 20 gols marcados nas Eliminatórias da África, Salah deixou Drogba, Eto'o, Slimani e Dagano para trás, uma vez que o quarteto tem 18 gols feitos na competição. Além disso, o jogador foi o grande responsável por classificar o Egito para sua 4ª Copa do Mundo na história, sendo duas nas últimas três edições do maior torneio de futebol.

Papel de Salah com o Egito nas Eliminatórias

Na atual Eliminatórias, Salah balançou as redes nove vezes, além de ter contribuído com três assistências pelo Egito. Isso faz com que o atacante tenha participado diretamente da construção de 12 dos 19 gols marcados pelos Faraós na competição.

Com isso, Salah será um dos remanescentes do Egito de 2018 e disputará sua segunda Copa do Mundo com uma seleção que reconquistou sua importância desde a ascensão do jogador do Liverpool. Antes disso, a equipe só havia disputado os Mundiais de 1934 e 1990.

Além de Salah, o Egito conta com outras peças que também estiveram na Copa do Mundo da Rússia, como o goleiro El Shenawy, o zagueiro Rabia e o atacante Trezeguet, como principais expoentes da geração. São jogadores que entram na história do país e na construção futebolística da região.

História do Egito em Copas

Em 1934, o Egito conquistou classificação para a Copa do Mundo em um mata-mata de dois jogos contra o Mandado Britânico da Palestina. Na época, a Turquia havia desistido de participar das Eliminatórias, e a equipe do norte da África venceu suas duas partidas e se garantiu na principal competição de futebol. No entanto, os egípcios foram derrotados pela Hungria por 4 a 2 e eliminados no primeiro jogo.

Em 1990, o Egito garantiu uma das duas vagas da África na Copa do Mundo, que era disputada com 24 seleções. No Grupo F, a equipe ficou na lanterna, tendo dois empates e uma derrota, enquanto Inglaterra e Irlanda avançaram na chave.

Com Salah se recuperando de uma lesão no ombro em 2018, o Egito esteve presente no Grupo A, mas sofreu três derrotas para Uruguai, Rússia e Arábia Saudita, ficou na lanterna da chave e foi eliminada após três partidas. Em 2026, os Faraós buscarão a primeira vitória no torneio e contam com Salah para fazer a diferença em campo.

