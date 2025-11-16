menu hamburguer
Alemanha x Eslováquia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Leipzig (ALE)
Dia 16/11/2025
14:33
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Alemanha e Eslováquia farão duelo nas Eliminatórias Europeias por uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026.. A partida será realizada nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzug (ALE). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

ALE
SLO
9ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Segunda-feira, 17 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Red Bull Arena, em Leipzug (ALE)
Árbitro
François Letexier
Assistentes
Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni
Var
Willy Delajod
Esta é a grande final do Grupo A, um confronto direto pela vaga automática na Copa do Mundo. Alemanha e Eslováquia chegam empatadas com 12 pontos e já garantidas pelo menos na repescagem, mas apenas o vencedor carimba o passaporte direto.

A Alemanha, que vem de quatro vitórias seguidas, joga com a vantagem do empate (devido ao saldo de gols) e busca se classificar em primeiro, mas uma derrota a envia para os playoffs.
Para a Eslováquia, apenas a vitória interessa, e a equipe se apega ao bom retrospecto recente, já que venceu a própria Alemanha por 2 a 0 no jogo de ida e triunfou em dois dos últimos três confrontos diretos.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Eslováquia (Técnico: Francesco Calzona)
Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin

A Alemanha enfrentará a Eslováquia em confronto direto por uma vaga direta para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)
