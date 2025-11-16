Alemanha e Eslováquia farão duelo nas Eliminatórias Europeias por uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026.. A partida será realizada nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzug (ALE). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Esta é a grande final do Grupo A, um confronto direto pela vaga automática na Copa do Mundo. Alemanha e Eslováquia chegam empatadas com 12 pontos e já garantidas pelo menos na repescagem, mas apenas o vencedor carimba o passaporte direto.

A Alemanha, que vem de quatro vitórias seguidas, joga com a vantagem do empate (devido ao saldo de gols) e busca se classificar em primeiro, mas uma derrota a envia para os playoffs.

Para a Eslováquia, apenas a vitória interessa, e a equipe se apega ao bom retrospecto recente, já que venceu a própria Alemanha por 2 a 0 no jogo de ida e triunfou em dois dos últimos três confrontos diretos.

Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Eslováquia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha x Eslováquia

9ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Red Bull Arena, em Leipzug (ALE)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e SporTV (TV fechada)

🕴️Arbitragem: François Letexier

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (assistentes), Romain Lissorgue (quarto árbitro)

📺 VAR: Willy Delajod

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)

Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Eslováquia (Técnico: Francesco Calzona)

Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin

A Alemanha enfrentará a Eslováquia em confronto direto por uma vaga direta para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)

