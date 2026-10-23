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Alcione Milano x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Alcione Milano x AC Carpi: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Alcione Milano x AC Carpi
Onde assistir ao vivo a partida entre Alcione Milano e AC Carpi pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Alcione Milano e AC Carpi se enfrentam neste sábado (24), às 12h30 (horário de Brasília), no Stadio Ferruccio, em Seregno, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Alcione Milano vem de vitória em casa contra o Desenzano por 4 a 1, pela Serie C1. Já o AC Carpi vem de vitória em casa contra o Lumezzane por 3 a 1, também pela Serie C1. Pelo campeonato principal, ambas as equipes buscam manter a boa fase na competição.

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Na tabela de classificação, o Alcione Milano ocupa posição intermediária no Grupo A da Serie C1, enquanto o AC Carpi também está na disputa pelo topo da tabela, refletindo a competitividade do grupo nesta temporada.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Ferruccio, Seregno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Ferruccio, Seregno
Rodada: 11
Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e P. Chierichietti; R. Rebaudo, J. Lanzi e E. Lopes; J. Pitou, A. Rolfini e F. Morselli.

AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; G. Vaglica, L. Lombardi, D. Zagnoni e T. Cecotti; F. Casarini, A. Astrologo e M. Figoli; F. Puletto, V. Vitale e M. Montipò.

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