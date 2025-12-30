100ª edição da São Silvestre: confira horário e onde assistir
A tradicional corrida acontece nesta quarta-feira (31)
- Matéria
- Mais Notícias
Neste ano, a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre chega a sua edição centenária. A prova encerra o ano, no dia 31 de dezembro. Nesta quarta-feira (31), o primeira pelotão largará às 7h25 (de Brasília) e, a partir daí, a prova será transmitida ao vivo pela TV Globo e pela TV Gazeta.
Relacionadas
- Mais Esportes
Lauter no Lance!: 100 anos de multidão, a São Silvestre se reinventa e pede passagem!
Mais Esportes30/12/2025
- Mais Esportes
São Silvestre chega à 100ª edição; veja quem foi o último brasileiro a vencer
Mais Esportes30/12/2025
- Mais Esportes
São Silvestre 2025: tudo sobre a 100ª edição da corrida mais amada do país
Mais Esportes20/12/2025
➡️ Lauter no Lance!: 100 anos de multidão, a São Silvestre se reinventa e pede passagem!
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A largada e a chegada da São Silvestre são na Avenida Paulista, em São Paulo. Com 15km de distância, os participantes passam por importantes pontos da capital paulista, como o Estádio Pacaembu, o Theatro Municipal e a Praça da República. Neste ano, a prova reúne 55 mil inscritos.
Os participantes estão divididos nas categorias elite (masculino e feminino), premium, geral (masculino e feminino) e PCD. A largada segue sendo separada por ritmo dos corredores, permitindo uma melhor distribuição dos atletas e maior fluidez.
Confira os horários da São Silvestre 2025:
- 7h25 – Largada PCD (cadeirantes)
- 7h40 – Largada da elite feminina
- 8h05 – Largada da elite masculina
- 8h06 – Largada PCD (demais categorias)
- 8h08 – Largada do pelotão premium (masculino e feminino)
- 8h10 – Largada do pelotão geral (masculino e feminino)
➡️ São Silvestre chega à 100ª edição; veja quem foi o último brasileiro a vencer
São Silvestre terá recorde de participantes em 2025
Realizada anualmente desde 1924, a São Silvestre se torna centenária em 2025. O "atraso" na comemoração dos 100 anos se deve ao cancelamento da edição de 2020 pela pandemia da covid-19. A corrida foi retomada no ano seguinte e, neste ano, acontece com expectativa de bater recordes: será a maior edição em número de participantes.
Ao todo, 55 mil pessoas de 44 países diferentes se inscreveram para a prova, que tem largada e chegada na Avenida Paulista e um percurso de 15 km que passa por pontos históricos de São Paulo. O último recorde havia sido registrado na edição de 2024, com 37,5 mil inscritos.
Todos os participantes de 2025 receberão uma medalha comemorativa, criada especialmente para a centésima edição. Pesando 100 gramas, a medalha é banhada em ouro velho e tem elementos que remetem à região central da capital paulista.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias