100ª edição da São Silvestre: confira horário e onde assistir

Neste ano, a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre chega a sua edição centenária. A prova encerra o ano, no dia 31 de dezembro. Nesta quarta-feira (31), o primeira pelotão largará às 7h25 (de Brasília) e, a partir daí, a prova será transmitida ao vivo pela TV Globo e pela TV Gazeta.

A largada e a chegada da São Silvestre são na Avenida Paulista, em São Paulo. Com 15km de distância, os participantes passam por importantes pontos da capital paulista, como o Estádio Pacaembu, o Theatro Municipal e a Praça da República. Neste ano, a prova reúne 55 mil inscritos.

Os participantes estão divididos nas categorias elite (masculino e feminino), premium, geral (masculino e feminino) e PCD. A largada segue sendo separada por ritmo dos corredores, permitindo uma melhor distribuição dos atletas e maior fluidez.

Confira os horários da São Silvestre 2025:

7h25 – Largada PCD (cadeirantes)

7h40 – Largada da elite feminina

8h05 – Largada da elite masculina

8h06 – Largada PCD (demais categorias)

8h08 – Largada do pelotão premium (masculino e feminino)

8h10 – Largada do pelotão geral (masculino e feminino)

São Silvestre terá recorde de participantes em 2025

Realizada anualmente desde 1924, a São Silvestre se torna centenária em 2025. O "atraso" na comemoração dos 100 anos se deve ao cancelamento da edição de 2020 pela pandemia da covid-19. A corrida foi retomada no ano seguinte e, neste ano, acontece com expectativa de bater recordes: será a maior edição em número de participantes.

Ao todo, 55 mil pessoas de 44 países diferentes se inscreveram para a prova, que tem largada e chegada na Avenida Paulista e um percurso de 15 km que passa por pontos históricos de São Paulo. O último recorde havia sido registrado na edição de 2024, com 37,5 mil inscritos.

Todos os participantes de 2025 receberão uma medalha comemorativa, criada especialmente para a centésima edição. Pesando 100 gramas, a medalha é banhada em ouro velho e tem elementos que remetem à região central da capital paulista.

