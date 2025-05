Ficha do jogo OKH NAS 31º rodada Campeonato Saudita Data e Hora segunda-feira, 12 de maio, às 15h (de Brasília) Local Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran (SAU) Árbitro Onde assistir BandSports (streaming) e canal GOAT (Youtube)

Nesta segunda-feira (12), o Al Okhdood enfrenta o Al Nassr pela 31ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran, às 15h (horário de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no canal BandSports (TV fechada) e no Canal GOAT (YouTube).

Vivendo situação delicada, o Al Okhdood entra em campo precisando da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. Vice-lanterna do campeonato, a equipe quer igualar os 31 pontos do Damac, primeiro time fora do Z-3. Em 30 partidas, o clube venceu apenas sete vezes, mas perdeu só uma das últimas seis rodadas, mostrando leve recuperação.

Do outro lado, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo vive momento instável. Após duas derrotas seguidas - uma para o líder Al Ittihad e outra para o Kawasaki Frontale pela Champions League da Ásia - a equipe ocupa a quarta colocação e precisa reagir para assegurar vaga na próxima edição da competição continental. Com quatro rodadas restantes, cada ponto se torna decisivo.

O histórico recente é favorável ao Al Nassr: venceu os últimos três confrontos contra o Al Okhdood, todos com gols de Cristiano Ronaldo - quatro no total.

✅ FICHA TÉCNICA

AL OKHDOOD X AL NASSR

31º RODADA – CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de maio, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran (SAU)

📺 Onde assistir: Bandsport (streaming) e Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL OKHDOOD: Paulo Vitor; Faraj, Al Rubaie, Lowe e Al Qaydhi; Naif Asari, Pedroza e Musona; Bassogog, Pato e Godwin

AL NASSR: Bento; Al Ghanam, SImakan, Alawjami e Boushal; Brozovic, Al Hassan e Otavio; Duran, Cristiano Ronaldo e Mané