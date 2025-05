Futuro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr é incerto; entenda

O astro português Cristiano Ronaldo pode estar prestes a encerrar sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. A permanência do camisa 7 no clube tem sido alvo de especulações, alimentadas pelas recentes derrotas da equipe e pelo impasse nas negociações para a renovação de seu contrato, que se encerra em apenas dois meses.

Cristiano Ronaldo, que trocou o Manchester United pela equipe saudita no final de 2022, foi o pioneiro de uma onda de contratações de peso por parte da Saudi Pro League, que desde então passou a contar com nomes como Karim Benzema, Neymar e Sadio Mané. Apesar disso, os resultados em campo estão longe de corresponder às expectativas.

Crise e desgaste interno colocam renovação de Cristiano Ronaldo em risco

Mesmo liderando a artilharia do campeonato saudita e contando com o reforço do atacante Jhon Duran, ex-Aston Villa, o time comandado por Stefano Pioli tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade. A recente derrota por 3 a 2 para o Al-Ittihad, após abrir dois gols de vantagem, fez o Al-Nassr cair para a quarta colocação - posição que, caso mantida até o fim da temporada, deixaria o clube fora da próxima edição da Liga dos Campeões da AFC.

A eliminação na semifinal da atual edição do torneio continental, diante do japonês Kawasaki Frontale, agravou o clima interno. Segundo o jornal espanhol "Marca", Ronaldo teria deixado o estádio sem sequer trocar de uniforme, demonstrando frustração com o desempenho da equipe.

O craque português, que almeja alcançar a marca histórica de 1000 gols na carreira (atualmente soma 934), desejava estender seu contrato por mais dois anos. No entanto, as negociações estariam suspensas diante da crise esportiva e do comportamento do jogador nos bastidores, o que teria levado a diretoria do Al-Nassr a reavaliar a possibilidade de renovação.

Há rumores de que o clube não descarta negociar Ronaldo com outra equipe da própria liga saudita, caso a instabilidade interna persista. A decisão final, no entanto, dependerá tanto da recuperação do time em campo quanto do alinhamento entre as partes sobre o projeto esportivo futuro.

