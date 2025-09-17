Ajax x Inter: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Ajax e Inter de Milão terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã (HOL). A transmissão no Brasil é exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Ajax ⚪🔴
Invicto no Campeonato Holandês — com três vitórias e dois empates nas cinco primeiras rodadas —, o Ajax ocupa a 3ª colocação na Eredivisie e tenta transformar o bom momento desta temporada em força na Champions League. Nas últimas cinco edições, o time de Amsterdã foi eliminado na fase de grupos em quatro delas, e agora quer escrever um novo capítulo sob o comando de John Heitinga. Além da Inter, os neerlandeses ainda enfrentam Galatasaray, Benfica e Olympiacos em casa; e Olympique de Marselha, Chelsea, Qarabag e Villarreal fora.
Inter de Milão ⚫🔵
Finalista na última edição da Champions, a Inter tenta se reerguer após a dura goleada sofrida para o PSG na decisão em 2024/25. O início de temporada, sob o comando de Cristian Chivu, não é dos melhores: duas derrotas consecutivas na Serie A, incluindo uma virada por 4 a 3 para a Juventus, colocam os Nerazzurri na parte inferior da tabela. No entanto, a equipe mantém a espinha dorsal que a levou à final no ano passado e chega com confiança para fazer um bom jogo fora de casa. Na sequência, a Inter terá uma trajetória desafiadora na fase de liga, com confrontos contra Slavia Praga, Kairat, Liverpool e Arsenal em casa, além de visitas a Union St Gilloise, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.
Tudo sobre o jogo entre Ajax e Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Ajax 🆚 Inter de Milão
1ª rodada — UEFA Champions League 2025/26
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (Inglaterra — ENG)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG); James Mainwaring (ENG); Samuel Barrott (ENG)
📺 VAR: Jarred Gillett (AUS/ENG); Michael Salisbury (ENG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ajax (Técnico: John Heitinga)
Vítězslav Jaroš; Anton Gaaei, Ko Itakura, Lucas Rosa, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Youri Regeer; Steven Berghuis, Wout Weghorst, Mika Godts.
❌ Desfalques: Branco van den Boomen (dores nas costas)
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.
