Slavia Praga e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), na Eden Arena, em Praga (CZE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre Slavia Praga e Bodø/Glimt pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Slavia Praga x Bodø/Glimt

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 13h45 (de Brasília)

📍 Local: na Eden Arena, em Praga (CZE)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Marian Barbu (árbitro); Mircea Mihail Grigoriu e George Florin Neacsu (assistentes); Sebastian Colţescu (quarto árbitro)

📺 VAR: Ivan Bebek

continua após a publicidade

Slavia Praga (Técnico: Jindřich Trpišovský)

Staněk; Holeš, Zima, Ogbu; Sadílek, Dorley, Zafeiris, Doudera; Provod, Chory, Kušej

Bodø/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)

Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Auklend, Berg, Evjen; Hauge, A. Helmersen, Jørgensen

O Slavia Praga, sob o comando de Jindřich Trpišovský, chega para a estreia europeia com um início de temporada bom no campeonato tcheco, líder e invicto com oito rodadas disputadas. No ataque, a equipe não decepciona, com diversos jogos marcando três gols.

O Bodø/Glimt, de Kjetil Knutsen, chega na Eden Arena buscando se consolidar no futebol europeu. Após boas campanhas na Conference League e Europa League, os noruegueses irão disputara pela primeira vez a maior competição da Europa. Na liga, a equipe lidera com 48 pontos.

continua após a publicidade

➡️Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?

Torcida do Bodo/Glimt (Foto: Reprodução/Bodo)

Ficha do jogo SLA BOD 1ª rodada Champions League Data e Hora quarta-feira, 17 de setembro, às 13h45 (de Brasília) Local Eden Arena, em Praga (CZE) Árbitro Marian Barbu Assistentes Mircea Mihail Grigoriu e George Florin Neacsu (assistentes); Sebastian Colţescu (quarto árbitro) Var Ivan Bebek Onde assistir

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.