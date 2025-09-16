Slavia Praga x Bodø/Glimt: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Slavia Praga e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), na Eden Arena, em Praga (CZE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Tudo sobre o jogo entre Slavia Praga e Bodø/Glimt pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Slavia Praga x Bodø/Glimt
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: na Eden Arena, em Praga (CZE)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Marian Barbu (árbitro); Mircea Mihail Grigoriu e George Florin Neacsu (assistentes); Sebastian Colţescu (quarto árbitro)
📺 VAR: Ivan Bebek
Slavia Praga (Técnico: Jindřich Trpišovský)
Staněk; Holeš, Zima, Ogbu; Sadílek, Dorley, Zafeiris, Doudera; Provod, Chory, Kušej
Bodø/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Auklend, Berg, Evjen; Hauge, A. Helmersen, Jørgensen
O Slavia Praga, sob o comando de Jindřich Trpišovský, chega para a estreia europeia com um início de temporada bom no campeonato tcheco, líder e invicto com oito rodadas disputadas. No ataque, a equipe não decepciona, com diversos jogos marcando três gols.
O Bodø/Glimt, de Kjetil Knutsen, chega na Eden Arena buscando se consolidar no futebol europeu. Após boas campanhas na Conference League e Europa League, os noruegueses irão disputara pela primeira vez a maior competição da Europa. Na liga, a equipe lidera com 48 pontos.
Ficha do jogo
