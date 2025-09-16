PSG x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Vini Jr e Rodrygo são coadjuvantes em grande partida de Mbappé
Futebol Internacional16/09/2025
- Futebol Internacional
Jogaço de muita emoção: Juventus reage e empata com Dortmund pela Champions
Futebol Internacional16/09/2025
- Futebol Internacional
Com gol contra brasileiro, Tottenham vence Villarreal na estreia da Champions
Futebol Internacional16/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tudo sobre o jogo entre PSG e Atalanta pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool x Atlético de Madrid
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: no Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Sandro Schärer (árbitro); Stéphane De Almeida e Jonas Erni (assistentes); Lionel Tschudi (quarto árbitro)
📺 VAR: Bastian Dankert
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruíz; Mbaye, Ramos, Barcola
Atalanta (Técnico: Ivan Jurić):
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Room, Pasalic, Zalawski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic
O PSG, sob o comando de Luis Enrique, chega para a defender o título da Champions League, conquistado de forma inédita na temporada passada. Na Ligue 1, a equipe parisiense comçou com início perfeito, com quatro vitórias em quatro rodadas.
A Atalanta, com o novo técnico Ivan Jurić, chega no Parc des Princes buscando consolidar sua recuperação. Após um início de temporada irregular no Campeonato Italiano, com dois empates, a equipe conquistou sua primeira vitória no último fim de semana contra o Lecce, por 4 a 1, mostrando sinais de melhora.
➡️Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?
Ficha do jogo
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias