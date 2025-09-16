menu hamburguer
Onde Assistir

PSG x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

imagem camera(Arte: Lance!)
Lance!
Paris (FRA)
Dia 16/09/2025
23:23
  • Mais Notícias

PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre PSG e Atalanta pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool x Atlético de Madrid
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: no Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Sandro Schärer (árbitro); Stéphane De Almeida e Jonas Erni (assistentes); Lionel Tschudi (quarto árbitro)
📺 VAR: Bastian Dankert

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruíz; Mbaye, Ramos, Barcola

Atalanta (Técnico: Ivan Jurić):
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Room, Pasalic, Zalawski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic

O PSG, sob o comando de Luis Enrique, chega para a defender o título da Champions League, conquistado de forma inédita na temporada passada. Na Ligue 1, a equipe parisiense comçou com início perfeito, com quatro vitórias em quatro rodadas.

A Atalanta, com o novo técnico Ivan Jurić, chega no Parc des Princes buscando consolidar sua recuperação. Após um início de temporada irregular no Campeonato Italiano, com dois empates, a equipe conquistou sua primeira vitória no último fim de semana contra o Lecce, por 4 a 1, mostrando sinais de melhora.

➡️Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?

Bradley Barcola marcou duas vezes na vitória do PSG, na Ligue 1 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Ficha do jogo

PSG
ATA
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 17 de julho, às 16h (de Brasília)
Local
Parc des Princes, em Paris (FRA)
Árbitro
Sandro Schärer
Assistentes
Stéphane De Almeida e Jonas Erni (assistentes); Lionel Tschudi (quarto árbitro)
Var
Bastian Dankert
Onde assistir

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

